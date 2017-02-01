Среда, 1 Февраль, 15:12

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,09
€ 64,29
Brent
$ 51,5
-8°
Обь
39см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

Дальневосточный гектар стал доступен для россиян с 1 февраля

, ИА "Амител"
Оформить заявку на участок можно на сайте НаДальнийВосток.рф, в МФЦ или через муниципальные власти

Фото: kam-uralsky.ru

Любой россиянин может бесплатно получить участок земли площадью один гектар на Дальнем Востоке с 1 февраля. В этот день стартовал третий этап реализации соответствующего закона, пишет РИА Новости.

Получить землю можно лишь раз. Участок, который будет свободен от прав третьих лиц и находится в свободном обороте, предоставляется на пять лет. Если за это время его освоят, то участок можно будет арендовать или оформить в собственность. Разрешенные виды использования – индивидуальное жилищное строительство, сельхоздеятельность, туризм и некоторые другие направления.

Оформить заявку на "дальневосточный гектар" можно с помощью сайта НаДальнийВосток.рф (там есть пошаговая инструкция), в многофункциональных центрах (МФЦ) или через муниципальные власти.

По плану, граждане, которые вступили в проект, смогут покупать нужные для обустройства предметы вроде сруба, теплицы, мелкой сельхозтехники и не только в кредит по льготной ставке 8% сроком на пять лет. В пресс-службе Минвостокразвития отметили, что соответствующую программу поддержки разрабатывают Фонд развития Дальнего Востоке и Почта Банк.

В министерстве отметили, что сейчас есть 35 мер помощи получателям земли в регионе. Среди них – получение гранта для фермерства, квоты на древесину для строительства своего дома, микрозаймы, лизинг агротехники и прочие. Глава Минвостокразвития Александр Галушка отметил, что в зависимости от спроса перечень будет дополняться.

На сайте НаДальнийВосток.рф сказано, что за восемь месяцев действия закона заявки подали около 36 тысяч желающих получить бесплатный гектар. Около 4,3 тысячи участков уже выделили и еще свыше 3,7 тыс. находится на стадии заключения договора.

Читайте также: Как жителям Алтайского края бесплатно получить землю на Дальнем Востоке?

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня минувшего года. Первыми безвозмездно получить землю могли лишь жители ряда муниципальных образований Дальнего Востока. С 1 октября это стало возможным для всех живущих в регионе россиян, а с 1 февраля текущего года – для всех граждан страны.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

1.02.2017 13:59
- гость -

По плану, граждане, которые вступили в проект, смогут покупать нужные для обустройства предметы вроде сруба, --------- Вы знали, что каждому россиянину по закону полагается 150 кубов леса бесплатно?! Каждому россиянину по закону полагается 150 кубов леса БЕCПЛАТНО на строительство дома каждые 25 лет и еще по 50 кубов леса каждые 5 лет на ремонт дома. Вот чем всегда была богата наша страна, так это лесами. Видимо, поэтому в «Лесном кодексе» РФ предусмотрена возможность выделения гражданам леса для строительства дома бесплатно. Казалось бы открывается реальный шанс сэкономить на строительстве. Но как все обстоит на самом деле. Сколько леса можно получить на строительство дома? Законодательство предусматривает выделение леса гражданину РФ и его семье на строительство дома в количестве не более 150 кубометров один раз в 25 лет. При этом дополнительно предусмотрено выделение леса также и на ремонт дома, до 50 кубометров один раз в пять лет. Нормы выделения леса и сроки его предоставления могут отличаться в различ.

0  0
1.02.2017 14:36
ыть

1.02.2017 13:59 - гость -

Знаем такое, но это плохо работает в нашей стране. Ибо лес дают то непросушеный, то гнилой, то нестроевой, в законе не сказано, что лес должен быть качественный, там написано, что должно быть 150 кубов. И как это не печально, зачастую человек получает 150 кубов дров, что может и не плохо (будет печь, чем топить), но дом из них не построить.

0  0
1.02.2017 14:46
- гость -

ыть 1 февраля 2017 г. 14:36 Куб дров - 1500, 150*1500 = 225 000 ..их можно конвертировать в брус, но лень расписывать)

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
15:04
Алтайская таможня принесла в федеральную казну более 2,75 миллиарда рублей 1
14:53
Экс-министру обороны Сердюкову прочат новый пост в "Ростехе" 14
14:41
Гектар в хорошие руки: как получить бесплатную землю на Дальнем Востоке? 10
14:34
Госдеп США призвал немедленно возобновить перемирие на востоке Украины 2
14:23
Обама отдыхает от президентства в гостях у миллиардера на островах – СМИ 3
14:16
Менеджеры Джонни Деппа подали на актера в суд за транжирство 1
14:12
Эпидемия гриппа и ОРВИ: что такое эпидпорог и когда вводят карантин? 2
14:02
Почти 60 тысяч единиц контрафакта изъяли за 2016 год алтайские таможенники 0
13:51
Дальневосточный гектар стал доступен для россиян с 1 февраля 3
13:42
Число граждан-банкротов в Алтайском крае перевалило за три сотни 3
13:33
Дмитрий Медведев выделил около 8 миллионов на поддержку алтайских театров 1
13:22
Загоревшийся жилой дом тушили более получаса в Барнауле 0
13:13
Рогозин сравнил с диверсией низкие зарплаты сборщиков двигателей "Протона" 33
13:04
Иномарка повисла на огромном сугробе в Бийске. Видео и фото 1
12:55
Начальник Гидрометцентра рассказал о рекордных осадках в Алтайском крае 0
12:42
Интернет-мошенник украл 5,5 тысяч рублей у продававшего дом рубцовчанина 1
12:34
Снова ОДН: почему могут вырасти счета за коммуналку и как этого избежать? 13
12:21
Ночное землетрясение произошло в Горном Алтае 1 февраля 1
12:14
Жительница Москвы упала с 14-го этажа и выжила 5
12:09
Что за карта "Мир" и почему Центробанк хочет обязать бюджетников получать на нее зарплату? 25
11:58
Около 31 тысячи детей в Алтайском крае станут первоклассниками в 2017 году 0
11:38
Берлин обвинил Киев в сознательном обострении ситуации в Донбассе – СМИ 10
11:24
Первый раз в первый класс: как родители "брали штурмом" барнаульскую школу 40
11:14
ЦБ потребовал от банков за месяц подготовить банкоматы к приему карт "Мир" 7
11:07
7,5 кило итальянских киви раздавили бульдозером в Алтайском крае. Фото 35
11:00
Жилой комплекс "Аврора" готов встретить своих жильцов 0
10:53
Что такое девальвация и чем она опасна для россиян? 185
10:36
Футболист Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом 5
10:33
Двое жителей Алтайского края угнали "шестерку" и застряли на ней в снегу 0
10:30
Стартовала продажа квартир в новом высотном доме в центре Барнаула 0
10:21
Футболист Полоз повторил "удар скорпиона" во время товарищеского матча 2
10:09
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Алтайском крае превышен на 66% 4
09:51
Коммунальную аварию ликвидировали на улице Юрина в Барнауле 3
09:45
ФСБ провела выемку документов в Эрмитаже 0
09:39
Аварийных мест на трассах Алтайского края стало меньше 2
09:21
СМИ: правительство решило поднять пенсионный возраст 43
09:11
Многоквартирный дом загорелся в Барнауле в ночь на 1 февраля 1
09:00
Застройщик жилого комплекса "Матрешки" объявил о старте новой акции 0
08:56
Биатлонист Фуркад оскорбил Логинова, а затем удалил комментарий под фото 6
08:39
Февраль начался с семибалльных пробок в Барнауле 2
08:30
Выставка Aquatherm Novosibirsk 2017: две недели до старта 0
08:21
Саудовский принц купил 80 авиабилетов для своих охотничьих соколов 3
07:33
Дом с искусственным водоемом продают под Барнаулом за 19,5 млн руб. Фото 25
07:06
Лучшие мемы и шутки к 63-летию музыканта Юрия Лозы 0
06:47
Что такое подготовительные недели перед Великим постом и в чем их смысл? 4
06:32
Снег и гололед ждут жителей Алтайского края 1 февраля 0
06:14
ГИБДД Алтайского края рекомендует водителям не покидать населенные пункты 1
06:01
Криминала в обрушении барнаульского гипермаркета "Ашан" не нашли 15
01:02
Педро Альмодовар возглавит жюри 70-го Каннского кинофестиваля 0
00:11
Канадские ученые подсчитали, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом 43

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.