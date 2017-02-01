Фото: salmanayashi.id

Менеджеры, на которых голливудский актер Джонни Депп подал в суд за присвоение его 28 миллионов долларов, во вторник, 31 января, подали встречный иск на звезду. В исковом заявлении его обвиняют в склонности к транжирству, которое и стало главной причиной ухудшения его финансового состояния, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP).

По данным агентства, встречный иск подали в Верховный суд округа Лос-Анджелес (штат Калифорния). В документе отмечается, что Депп вел "эгоистичный, беспечный и безответственный образ жизни", при этом он расходовал на личные нужды свыше 2 миллионов в месяц. Компания утверждает, что актер купил 14 домов стоимостью 75 миллионов долларов и несколько островов на Багамах, еще 18 миллионов долларов было потрачено на покупку и оснастку яхты. Также несколько миллионов долларов ушло на предметы искусства, в том числе картины Густава Климта и Энди Уорхола, ювелирные украшения и порядка 70 коллекционных гитар. Кроме этого, звезда не пожалел трех миллионов долларов, чтобы развеять по ветру прах журналиста Хантера Томпсона, роль которого он исполнил в картине "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".

Также истец утверждает, что ежемесячно актер тратит не менее 30 тысяч долларов на вино, у него в штате 40 служащих, на зарплату которых уходит 300 тысяч долларов, еще 150 тысяч идет его охране. Кроме этого, звезду укоряют в неоднократном отказе удовлетворить рекомендации менеджеров вести менее затратный образ жизни.

Агентство напоминает, что 13 января голливудский актер подал в суд на менеджеров, обвинив их в присвоении заработанных им миллионов долларов с 1999 по 2016 год. Звезда недоволен и тем, как уплачивались налоги и штрафы: при этом, по его версии, были утрачены еще 5,6 миллиона долларов. До 10 миллионов долларов менеджеры и вовсе перевели на счет третьих лиц, то есть фактически распоряжались деньгами актера как своими собственными. По данным журнала The Hollywood Reporter, в минувшем году Депп сменил своих помощников на новых и нанял квалифицированных адвокатов, которые и выяснили, насколько сильно экс-управленцы злоупотребляли своим положением.

53-летнего Деппа трижды номинировали на "Оскар" за "Лучшую мужскую роль": в 2004 году за фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", год спустя за картину "Волшебная страна" и в 2008 году за ленту "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит". За свою карьеру он получил свыше 65 кинотрофеев.