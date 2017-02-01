Фото: sntv.vn
Экс-президент США Барак Обама с женой Мишель Обамой отдыхает после сложения полномочий главы Белого дома на британских Виргинских островах в обществе миллиардера Ричарда Брэнсона.
Как передает ТАСС со ссылкой на TMZ, журналисты обнаружили бывшего американского лидера на острове Некер, который принадлежит британцу Ричарду Брэнсону, владеющему холдингом Virgin Group.
Барак и Мишель Обама отдыхают на вилле британца в самой непринужденной обстановке и, судя по всему, не спешат возвращаться в США, где кипят страсти на фоне указов нового президента Дональда Трампа, который ужесточил иммиграционную политику.
Комментарии
Хитрый жук. Решил отсидеться подальше на период цветной революции.
авансовые сдает
Отдыхает снежок)) Наверное совсем умаялся поджигать гузки расейским поцреотам))