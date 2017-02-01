Фото: gpb.org
Соединенные Штаты выразили обеспокоенность витком насилия на востоке Украины и призвали к немедленному возобновлению перемирия и обеспечению доступа наблюдателей ОБСЕ, пишет "Интерфакс".
В заявлении американского госдепа, которое распространили во вторник, 31 января, сказано, что США "глубоко озабочены" недавним витком насилия на востоке страны в районе Авдеевки-Ясиноватой.
В документе сказано, что в целях предотвращения еще более серьезного гуманитарного кризиса Штаты призывают к "немедленному, устойчивому перемирию и к полному, неограниченному доступу мониторинга ОБСЕ".
Подчеркивается, что США подтверждают свою поддержку полного выполнения Минских соглашений.
Агентство отмечает, что ранее главы ДНР и ЛНР попросили мировых лидеров оказать давление на украинского президента Петра Порошенко, для того чтобы прекратить обстрелы гражданского населения. В результате боев на линии разграничения полностью обесточенной оказалась Авдеевка с населением 25 тысяч человек. Жители остались без света, тепла и воды. В городе введен режим ЧС, власти готовятся эвакуировать население.
Комментарии
Путя авдеевским штыком решил Трампа на слабо проверить
видать телефонный разговор с Трампом незаладился
Это ваш хряк решил Трампом поманипулировать - замучу заворушку, а там пока разберутся (да и не факт) можно дальше гундеть про злую Россию и ужесточение санкций. Все на поверхности, деревенская хитрость в пользу бедных.
-гость- 15:53 Игорь Иванович Сечин? Украденное спасаешь? ну ну
Смерть окрофашам! Наше дело-правое,мы-победим!
Свинья шоколадная, сколько крови на нем...
1.02.2017 16:07 гость -гость- 15:53 Игорь Иванович Сечин? Украденное спасаешь? ну ну
лечись. когда видится то, что хочешь видеть - шиза.