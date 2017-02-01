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Соединенные Штаты выразили обеспокоенность витком насилия на востоке Украины и призвали к немедленному возобновлению перемирия и обеспечению доступа наблюдателей ОБСЕ, пишет "Интерфакс".

В заявлении американского госдепа, которое распространили во вторник, 31 января, сказано, что США "глубоко озабочены" недавним витком насилия на востоке страны в районе Авдеевки-Ясиноватой.

В документе сказано, что в целях предотвращения еще более серьезного гуманитарного кризиса Штаты призывают к "немедленному, устойчивому перемирию и к полному, неограниченному доступу мониторинга ОБСЕ".

Подчеркивается, что США подтверждают свою поддержку полного выполнения Минских соглашений.

Агентство отмечает, что ранее главы ДНР и ЛНР попросили мировых лидеров оказать давление на украинского президента Петра Порошенко, для того чтобы прекратить обстрелы гражданского населения. В результате боев на линии разграничения полностью обесточенной оказалась Авдеевка с населением 25 тысяч человек. Жители остались без света, тепла и воды. В городе введен режим ЧС, власти готовятся эвакуировать население.