Первая неделя февраля будет довольно скромной на громкие премьеры. В таких условиях лидером бокс-офиса вполне может остаться российский блокбастер Федора Бондарчука "Притяжение", который уже пополнился 420 миллионами. Впрочем, у него будут конкуренты — фэнтези "Голос монстра" от режиссера "Приюта" и "Невозможное", а также продолжение истории про кассету и девочку, которая убивает всех, кто ее посмотрел. Рассказываем, на что сходить в кино на этой неделе.

"Голос монстра"

Режиссер — Хуан Антонио Байона

В ролях: Льюис МакДугалл, Сигурни Уивер, Фелисити Джонс

Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться.

Мрачная и умная сказка для детей и взрослых в духе "Лабиринта Фавна". Впрочем, испанского постановщика Хуана Антонио Байона называют новым Гильермо Дель Торо. Именно этому режиссеру картин "Приют" и "Невозможное" предстоит снимать продолжение "Мира Юрского периода".



"Звонки"

Режиссер — Ф. Хавьер Гутьеррес

В ролях: Лаура Уиггинс, Эйми Тигарден

Новое продолжение знаменитого японского ужастика, сделанного на студии Paramоunt. Американская версия Гора Вербинского с Наоми Уотс, как известно, пришлась по вкусу не всем зрителям, но от нового проекта ждать открытий наверняка не стоит. Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, которая через семь дней убивает всех, кто посмотрит её. Однако его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти возлюбленного, она решает принять удар на себя.

"Отпетые напарники"

Режиссер — Ренни Харлин

В ролях: Джеки Чан, Джони Ноксвилл

В России Джеки Чана любят не меньше, чем в Китае или Голливуде. На этот раз он появляется в новой картине известного постановщика, автора боевиков "Крепкий орешек 2" и "Скалолаз" Ренни Харлина. По сюжету, чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга. Критики уже прошлись по новому творению Ренни Харлина, отмечая, что лучшие годы его позади и ленту не стоит смотреть даже ради Джеки Чана. В любом случае решать вам.

"Космос между нами"

Режиссер — Питер Челсом

В ролях: Бритт Робертсон, Гари Олдман, Эйса Баттерфилд

Межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной. Молодежная мелодрама с участием в ней британского актера Гари Олдмана.