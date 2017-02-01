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Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков в ближайшее время может стать заместителем главы госкорпорации "Ростех", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание отмечает, что бывший глава Минобороны может занять кресло, ставшее вакантным после назначения экс-замглавы "Ростеха" Дмитрия Шугаева директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

При этом господин Шугаев курировал в корпорации вопросы международного сотрудничества и региональной политики.

Впрочем, как отмечается, вероятно и другое назначение Сердюкова. По данным источников, его имя находится в списке кандидатов на попадание в совет Объединенной авиастроительной корпорации.

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Напомним, что Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны до 2012 года и покинул кресло после того, как в военном ведомстве раскрыли масштабную схему хищений госсобственности.

Затем чиновник стал генеральным директором Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, а осенью 2015 года его назначили исполнительным директором по авиационному кластеру государственной корпорации "Ростех". Позже он стал членом совета директоров холдинга "Вертолеты России".