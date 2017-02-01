Фото: gosrf.ru
Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков в ближайшее время может стать заместителем главы госкорпорации "Ростех", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Издание отмечает, что бывший глава Минобороны может занять кресло, ставшее вакантным после назначения экс-замглавы "Ростеха" Дмитрия Шугаева директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
При этом господин Шугаев курировал в корпорации вопросы международного сотрудничества и региональной политики.
Впрочем, как отмечается, вероятно и другое назначение Сердюкова. По данным источников, его имя находится в списке кандидатов на попадание в совет Объединенной авиастроительной корпорации.
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Напомним, что Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны до 2012 года и покинул кресло после того, как в военном ведомстве раскрыли масштабную схему хищений госсобственности.
Затем чиновник стал генеральным директором Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, а осенью 2015 года его назначили исполнительным директором по авиационному кластеру государственной корпорации "Ростех". Позже он стал членом совета директоров холдинга "Вертолеты России".
Комментарии
Экс-министру обороны Сердюкова прочат новый пост в "Ростехе"
надо что-то изменить в заголовке,мне кажется
Пироженка зарегистрированный 1 февраля 2017 г. 14:55 ..мне кажется ---- Это скорее всего последствия прошлой пятницы!
Хорошему человеку - хорошую должность. Что тут такого?
Такими эффективными менеджерами нельзя разбрасываться!
А давайте лучше Мавроди посадим
- папа, а из чего сделан милки-уэй, если он не тонет? (с) евгений ваганович.
Сердюков миллиарды по "халатности" поерил. А виноват естественно Навальный.
- гость - 1 февраля 2017 г. 15:05 Навальный лес у Орифлейм украл!
Да, Сердюков оступился,воровал,прелюбодействовал с подельницей,в душе ему это все претило. Он осознал, что воровать не хорошо. Встал на путь исправления и вернул себя обществу в обновленном виде. Мы должны не отталкивать его ,а протянуть руку падшему. Толерантность и ещё раз толерантность.
щас дед придет высером пробубнит, что он как и дети Чайки не в чем не виноват
Вовка, когда воров расстреливать будешь? А то ведь и тебя самого могут с такой политикой. Терпение народа небезгранично.
Всё-таки гнилая страна Россия! И продолжает гнить. Но зато "патриётов" много.
либо мы все чего то не знаем либо они все ОПГ
страна не гнилая. Государство гамно
Не-а, дед не придёт, боярку с утра трескает, переживает, что санкции не сняли, так ждал. ждал.
он чем то захарченко напоминает -такие же честные глаза
- гость - 1 февраля 2017 г. 15:10 Не... Росгвардия не даст, меры приняты Романовых и учр. собрания больше не будет ибо опыт исторический опыт учтен...
"Вовка, когда воров расстреливать будешь?" -------- Когда сам застрелится, т.е. никогда.
Россия - это то, что в пределах садового кольца, да !!! и КаУказ (он жизненно необходим для голосования) ,а остальное ...
Сердюков прежде всего не экс-министр обороны, а зять Зубкова (друга Путина) ! А друг моего друга - мой друг... Понимать надо, однако!
гость 1 февраля 2017 г. 15:08 щас дед придет высером пробубнит, что он как и дети Чайки не в чем не виноват --- Эт у него не отнять...таки любит дедуля полизать барский сапог)
Что то поцреотов не видать..никак профдень у них сегодня...лежат поди тихонько в своих стеклянных гробах и умиротворённо попукивают..до полного запотевания саркофага))
плюют народу в лицо, а для нас важнее всего Сирия, Украина и Америка. Своих проблем нет. Народ простой сводит, а иногда и не сводит, концы с концами, у них нет денег на индексацию пенсий, Медведев озвучил инфляцию из советского времени,наверное., что говорит о его "профессионализме", вообщем, беспредел....А подружка Сердюкова, Васильева, двоюродная сестра жены Медведева. "Себе и друзьям -все, остальным по закону", написанным депутатами спортсменами, артистами, певцами
Боссяяяяяя как ты там кричал "вор должен сидить в тюрьме", "это только первое дело, будут и новые", а тут видишь какой карьерный рост!!!
Всем привет!
Срочно перевести его в дочернюю структуру Ростеха - АвтоВАЗ на должность генерального директора. Толя лоск быстро наведёт, чай не чем попало руководил, а одной из сильнейших армий мира, где дуболомов было явно больше чем на автогиганте. То-ля! То-ля! То-ля! Чемезов, просим Толю в Тольятти!
Опять вранье как с пенсионным возрастом? Для Ъ врать как дышать.
Калибр,твоему старческому телу не претит рожать тупые,как ты посты ,под никам Шатал Труба,хе,хе,хе!
Утешимся тем, что кой-какую пользу все же принес. Провел непопулярные реформы, чем облегчил жизнь Кужугетовичу, выбил жилье для офицеров...
Гадина воровская!
Здесь уже всё разворовал?