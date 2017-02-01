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Новости

Экс-министру обороны Сердюкову прочат новый пост в "Ростехе"

, ИА "Амител"
Вероятно, что бывший глава оборонного ведомства будет отвечать в госкорпорации за международное сотрудничество

Фото: gosrf.ru

Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков в ближайшее время может стать заместителем главы госкорпорации "Ростех", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание отмечает, что бывший глава Минобороны может занять кресло, ставшее вакантным после назначения экс-замглавы "Ростеха" Дмитрия Шугаева директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

При этом господин Шугаев курировал в корпорации вопросы международного сотрудничества и региональной политики.

Впрочем, как отмечается, вероятно и другое назначение Сердюкова. По данным источников, его имя находится в списке кандидатов на попадание в совет Объединенной авиастроительной корпорации.

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Напомним, что Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны до 2012 года и покинул кресло после того, как в военном ведомстве раскрыли масштабную схему хищений госсобственности.

Затем чиновник стал генеральным директором Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, а осенью 2015 года его назначили исполнительным директором по авиационному кластеру государственной корпорации "Ростех". Позже он стал членом совета директоров холдинга "Вертолеты России".

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.02.2017 14:55
Пироженка

Экс-министру обороны Сердюкова прочат новый пост в "Ростехе"

надо что-то изменить в заголовке,мне кажется

0  0
1.02.2017 14:57
- гость -

Пироженка зарегистрированный 1 февраля 2017 г. 14:55 ..мне кажется ---- Это скорее всего последствия прошлой пятницы!

0  0
1.02.2017 14:57
Pat Riot

Хорошему человеку - хорошую должность. Что тут такого?

0  0
1.02.2017 15:00
- гость -

Такими эффективными менеджерами нельзя разбрасываться!

0  0
1.02.2017 15:02
- гость -

А давайте лучше Мавроди посадим

0  0
1.02.2017 15:03
финт

- папа, а из чего сделан милки-уэй, если он не тонет? (с) евгений ваганович.

0  0
1.02.2017 15:05
- гость -

Сердюков миллиарды по "халатности" поерил. А виноват естественно Навальный.

0  0
1.02.2017 15:06
- гость -

- гость - 1 февраля 2017 г. 15:05 Навальный лес у Орифлейм украл!

0  0
1.02.2017 15:07
- гость -

Да, Сердюков оступился,воровал,прелюбодействовал с подельницей,в душе ему это все претило. Он осознал, что воровать не хорошо. Встал на путь исправления и вернул себя обществу в обновленном виде. Мы должны не отталкивать его ,а протянуть руку падшему. Толерантность и ещё раз толерантность.

0  0
1.02.2017 15:08
гость

щас дед придет высером пробубнит, что он как и дети Чайки не в чем не виноват

0  0
1.02.2017 15:10
- гость -

Вовка, когда воров расстреливать будешь? А то ведь и тебя самого могут с такой политикой. Терпение народа небезгранично.

0  0
1.02.2017 15:10
- гость -

Всё-таки гнилая страна Россия! И продолжает гнить. Но зато "патриётов" много.

0  0
1.02.2017 15:10
- гость -

либо мы все чего то не знаем либо они все ОПГ

0  0
1.02.2017 15:11
- гость -

страна не гнилая. Государство гамно

0  0
1.02.2017 15:12
- гость -

Не-а, дед не придёт, боярку с утра трескает, переживает, что санкции не сняли, так ждал. ждал.

0  0
1.02.2017 15:13
- гость -

он чем то захарченко напоминает -такие же честные глаза

0  0
1.02.2017 15:13
- гость -

- гость - 1 февраля 2017 г. 15:10 Не... Росгвардия не даст, меры приняты Романовых и учр. собрания больше не будет ибо опыт исторический опыт учтен...

0  0
1.02.2017 15:16
Массаж мозга

"Вовка, когда воров расстреливать будешь?" -------- Когда сам застрелится, т.е. никогда.

0  0
1.02.2017 15:16
- гость -

Россия - это то, что в пределах садового кольца, да !!! и КаУказ (он жизненно необходим для голосования) ,а остальное ...

0  0
1.02.2017 15:19
- гость -

Сердюков прежде всего не экс-министр обороны, а зять Зубкова (друга Путина) ! А друг моего друга - мой друг... Понимать надо, однако!

0  0
1.02.2017 15:25
- гость -

гость 1 февраля 2017 г. 15:08 щас дед придет высером пробубнит, что он как и дети Чайки не в чем не виноват --- Эт у него не отнять...таки любит дедуля полизать барский сапог)

0  0
1.02.2017 15:28
- гость -

Что то поцреотов не видать..никак профдень у них сегодня...лежат поди тихонько в своих стеклянных гробах и умиротворённо попукивают..до полного запотевания саркофага))

0  0
1.02.2017 15:45
гость

плюют народу в лицо, а для нас важнее всего Сирия, Украина и Америка. Своих проблем нет. Народ простой сводит, а иногда и не сводит, концы с концами, у них нет денег на индексацию пенсий, Медведев озвучил инфляцию из советского времени,наверное., что говорит о его "профессионализме", вообщем, беспредел....А подружка Сердюкова, Васильева, двоюродная сестра жены Медведева. "Себе и друзьям -все, остальным по закону", написанным депутатами спортсменами, артистами, певцами

0  0
1.02.2017 16:27
Шатал Труба

Боссяяяяяя как ты там кричал "вор должен сидить в тюрьме", "это только первое дело, будут и новые", а тут видишь какой карьерный рост!!!

0  0
1.02.2017 16:53
Антоха-джан

Всем привет!

Срочно перевести его в дочернюю структуру Ростеха - АвтоВАЗ на должность генерального директора. Толя лоск быстро наведёт, чай не чем попало руководил, а одной из сильнейших армий мира, где дуболомов было явно больше чем на автогиганте. То-ля! То-ля! То-ля! Чемезов, просим Толю в Тольятти!

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