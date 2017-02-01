Фото: vk.com/barneos22

Столкновение трамвая и легкового автомобиля произошло днем 1 февраля в Барнауле.

Об инциденте сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Анатолия – Малый Прудской, ДТП, движение трамваев в сторону Челюскинцев затруднено", – отмечает автор заметки.

На снимках с места аварии видно, что в результате удара легковушку снесло в сугроб.