Фото: vk.com/barneos22
Столкновение трамвая и легкового автомобиля произошло днем 1 февраля в Барнауле.
Об инциденте сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Анатолия – Малый Прудской, ДТП, движение трамваев в сторону Челюскинцев затруднено", – отмечает автор заметки.
На снимках с места аварии видно, что в результате удара легковушку снесло в сугроб.
Комментарии
и как такое получилось, там ведь знак 2.5 установлен
2.5. "Движение без остановки запрещено". Запрещается движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет - перед краем пересекаемой проезжей части. Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой, а при наличии таблички 8.13 - по главной дороге.
- гость - 1 февраля 2017 г. 15:27 что-то не видать никакого знака, может он его снес? Хотя и без него и так ясно кто виноват )
дык скользко
не скользко, а дерева там. Летом вообще не видно трамвай
кстати если там встать, то машина в гору не тронется даже на шипах. если судить по фото наклон вверх
наклон вверх. надо запомнить))) а если машина без шипов тронется? тогда что делать?
а без шипов она не тронется вообще. посмотрите на картинку там лед сплошной. только с разгона
надо съездить туда на выхах))
надо съездить туда на выхах))
Проезжал вчера по челюстям.....крче - не надо туда ездить...даже на выходных))
по челюстям ездил. ничего страшного
речь наверное о пробках вечером. когда в гору едут фуры
фуре пофик в какое время суток скользить)) но вечером встрять у нее шансов больше. согласен)
кто снес ограждения у ПП на остановке аграрного инст-та?
"кстати если там встать, то машина в гору не тронется даже на шипах. если судить по фото наклон вверх" =============== полный привод решает подобные проблемы.
Есть такое дело насчет полного привода