Рабочая неделя близится к концу, а это значит, что настало время планировать свои выходные дни. Кино, рестораны стали привычными местами для отдыха. Контактный зоопарк "Страна ЕНОТиЯ" предлагает весело и необычно провести время вместе с ним, тем более что на этих выходных можно пообщаться с настоящим львенком.
В "Стране ЕНОТиЯ" три зала, в которых представлено более 30 видов животных: белоносая мартышка, бразильские носухи, лисы (чернобурый, рыжий, платиновый), енот-полоскун, африканские сурикаты, лемур, камерунская козочка и козлик, поросята, австралийский страус и даже летучая собака, кролики и многие другие. Главным гостем этих выходных станет маленький львенок. Пообщаться с ним можно будет в определенное время: в пятницу с 16:00 до 21:00, а в субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00.
Контактный зоопарк "Страна ЕНОТиЯ" ждет всех в гости по адресу: улица Балтийская, 23, ТЦ "Кристалл", вход №3
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
Социальные сети зоопарка: Инстраграм, Одноклассники, ВКонтакте
Комментарии
Оставите бедных животных в покое. Готовы их насмерть затискать ради очередного сэлфи
Здоровые и адекватные люди в такие места не ходят и детей своих не водят. Бесит эта узаконенная живодерня. Детей своих продайте в такие зоопарки.Пусть их тискают,насильно кормят,роняют. Может тогда дети поймут,что животным это неприятно.
Ируся
Здоровые и адекватные люди в такие места не ходят и детей своих не водят. Бесит эта узаконенная живодерня. Детей своих продайте в такие зоопарки.Пусть их тискают,насильно кормят,роняют. Может тогда дети поймут,что животным это неприятно. ============ Не надо так категорично заявлять. Вашу адекватность и психическое здоровье здесь никто пока не доказал. Мы здоровые, адекватные, ходим в такие места и детей водим. Тискать и хватать животных не разрешаем, силком никого не кормим (животное если не хочет, оно есть не будет). А посмотреть и погладить тех, кто сам к тебе тянется, всегда рады.
Блин,бедная кысанька. :\