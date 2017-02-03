Рабочая неделя близится к концу, а это значит, что настало время планировать свои выходные дни. Кино, рестораны стали привычными местами для отдыха. Контактный зоопарк "Страна ЕНОТиЯ" предлагает весело и необычно провести время вместе с ним, тем более что на этих выходных можно пообщаться с настоящим львенком.

В "Стране ЕНОТиЯ" три зала, в которых представлено более 30 видов животных: белоносая мартышка, бразильские носухи, лисы (чернобурый, рыжий, платиновый), енот-полоскун, африканские сурикаты, лемур, камерунская козочка и козлик, поросята, австралийский страус и даже летучая собака, кролики и многие другие. Главным гостем этих выходных станет маленький львенок. Пообщаться с ним можно будет в определенное время: в пятницу с 16:00 до 21:00, а в субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00.

Контактный зоопарк "Страна ЕНОТиЯ" ждет всех в гости по адресу: улица Балтийская, 23, ТЦ "Кристалл", вход №3

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

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