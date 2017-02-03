Пятница, 3 Февраль, 11:31

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,99
€ 64,73
Brent
$ 51,5
-4°
Обь
36см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Уголовное дело Андрея АрестоваВизит главы МЧС на Алтай Паводок на Алтае – 2017
Новости

Пообщаться с настоящим львенком можно будет на этих выходных в Барнауле

, ИА "Амител"
Также в контактном зоопарке "Страна ЕНОТиЯ" представлено более 30 видов животных

Рабочая неделя близится к концу, а это значит, что настало время планировать свои выходные дни. Кино, рестораны стали привычными местами для отдыха. Контактный зоопарк "Страна ЕНОТиЯ" предлагает весело и необычно провести время вместе с ним, тем более что на этих выходных можно пообщаться с настоящим львенком.

В "Стране ЕНОТиЯ" три зала, в которых представлено более 30 видов животных: белоносая мартышка, бразильские носухи, лисы (чернобурый, рыжий, платиновый), енот-полоскун, африканские сурикаты, лемур, камерунская козочка и козлик, поросята, австралийский страус и даже летучая собака, кролики и многие другие. Главным гостем этих выходных станет маленький львенок. Пообщаться с ним можно будет в определенное время: в пятницу с 16:00 до 21:00, а в субботу и воскресенье с 12:00 до  18:00.

 

Контактный зоопарк "Страна ЕНОТиЯ" ждет всех в гости по адресу: улица Балтийская, 23, ТЦ "Кристалл", вход №3
 Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
Социальные сети зоопарка: Инстраграм, Одноклассники, ВКонтакте

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

3.02.2017 09:08
М

Оставите бедных животных в покое. Готовы их насмерть затискать ради очередного сэлфи

0  0
3.02.2017 09:21
Ируся

Здоровые и адекватные люди в такие места не ходят и детей своих не водят. Бесит эта узаконенная живодерня. Детей своих продайте в такие зоопарки.Пусть их тискают,насильно кормят,роняют. Может тогда дети поймут,что животным это неприятно.

0  0
3.02.2017 09:44
- гость -

Ируся

Здоровые и адекватные люди в такие места не ходят и детей своих не водят. Бесит эта узаконенная живодерня. Детей своих продайте в такие зоопарки.Пусть их тискают,насильно кормят,роняют. Может тогда дети поймут,что животным это неприятно. ============ Не надо так категорично заявлять. Вашу адекватность и психическое здоровье здесь никто пока не доказал. Мы здоровые, адекватные, ходим в такие места и детей водим. Тискать и хватать животных не разрешаем, силком никого не кормим (животное если не хочет, оно есть не будет). А посмотреть и погладить тех, кто сам к тебе тянется, всегда рады.

0  0
3.02.2017 10:48
Пироженка

Блин,бедная кысанька. :\

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
11:24
Полицейские в Петербурге раскрыли кражу из школы малыша в коляске 0
11:19
Honda снесла с дороги пенсионерку-нарушительницу в Барнауле. Видео и фото 7
11:16
Бийского прораба будут судить за падение рабочего в шахту лифта 0
11:02
Женщина-водитель погибла после лобового ДТП на алтайской трассе. Фото 0
11:00
Владимир Якуба научит барнаульцев продавать день в день 2
10:50
300-килограммовый лось захватил подвал жилого дома в США 0
10:41
Старейший алтайский маслосыродельный завод возобновил работу 7
10:36
"Алтайбаскет" в первом домашнем матче года разгромил команду "Нефтехимик" 0
10:22
СК возбудил дело после гибели двоих детей на пожаре в Алтайском крае 0
10:13
Дело о вербовке барнаульцев в экстремистскую группировку дошло до суда 3
10:06
Трамп опроверг сообщения о том, что он ослабил антироссийские санкции 15
10:00
"Уральские авиалинии" запустили теплую акцию 0
09:50
Шварценеггер предложил Трампу поменяться работами 5
09:31
Пожар унес жизни двоих детей в Алтайском крае 5
09:22
Тело пенсионерки со следами укусов собак нашли в центре Москвы 3
09:14
Неуплата штрафа в 6 тысяч рублей обернулась для барнаульца арестом 5
09:01
Газовый баллон взорвался под Парижем, пять человек пострадали 1
08:45
"Спрятать Максима в подвале" – Ксения Собчак о новой форме "Почты России" 11
08:30
Пообщаться с настоящим львенком можно будет на этих выходных в Барнауле 4
08:17
Восемь пожарных тушили горящий автомобиль минувшей ночью в Барнауле 3
08:02
Таких людей больше не будет. Проект Amic.ru о героях Великой Отечественной 3
07:36
Барнаульцы превратили в личные "гаражи" ограждение против автохамов. Фото 46
07:04
Мистика и магия: что известно о сериале "Твин Пикс" Дэвида Линча? 0
06:32
Двухэтажный коттедж в "тихом" центре Барнаула продают за 14 млн руб. Фото 14
06:01
Число родившихся барнаульцев превысило количество умерших в 2016 году 7
05:06
Снег и плюсовые температуры прогнозируют в Алтайском крае 3 февраля 0
00:02
Киану Ривз отправится в Сибирь бороться с торговцами алмазами 0
23:13
Журналист BBC опубликовал видео с украинскими танками в Авдеевке 3
22:26
Жительница Ямала сдала дочь в приют, чтобы прикрыть отчима-педофила 1
21:14
Украинская чиновница притворилась жительницей Авдеевки перед камерами 2
20:14
Житель Костромы организовал в детском саду нарколабораторию 2
19:49
Путин освободил от должностей 16 генералов МЧС, МВД и СК 0
19:23
Google обогнал Apple и стал лидером рейтинга самых дорогих брендов 0
19:08
Коротко о главном: дела о полицейских взятках и визит главы МЧС на Алтай
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 2 февраля
18:51
Молодая жительница Новосибирска в наушниках выжила после наезда тепловоза 0
18:36
Потепление до +1 градуса прогнозируют синоптики в Алтайском крае 3 февраля 0
18:19
Какого числа состоится "Тотальный диктант" в 2017 году? 1
18:09
Допинг-проба "Б" Поветкина оказалась положительной 2
17:54
Представители "Сколково" выберут лучшие барнаульские инновационные проекты 2
17:36
Тарифы на тепловую энергию в Алтайском крае были завышены – ФАС 8
17:22
Автомобиль протаранил трансформаторную будку в Барнауле и скрылся 0
17:13
Рука 10-летней девочки застряла в радиаторе отопления в Новосибирске 0
17:04
Джип и такси столкнулись в Барнауле, два человека госпитализированы. Фото 0
16:52
Новые эпизоды могут появиться в громком деле замначальника УМВД Барнаула 2
16:34
2,5 тысячи справороссов пойдут на муниципальные выборы в Алтайском крае 1
16:21
Названа дата проведения "Тотального диктанта – 2017" 0
16:16
Плавали, знаем: зачем министр МЧС Пучков прилетал в Алтайский край? 0
16:06
Строители Керченского моста начали сооружать морские пролеты 2
15:51
Алтайский край получит из федеральной казны 219 млн руб. на сельские дороги 6
15:32
Совесть и тяга к добру: главы партий оценили поступок алтайских депутатов 7

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.