Фото: om-saratov.ru

Жительница села Благовещенка Кемеровской области сожгла новорожденного ребенка в печи, сообщает портал vse42 со ссылкой на СУ СКР по региону и очевидцев.

По словам односельчан подозреваемой в убийстве, 34-летняя женщина родила ребенка 27 января, когда ее супруг находился на рыбалке. Новорожденный стал четвертым ребенком в семье, отчего многодетная мать подумала, что не сможет его содержать. Также женщина испугалась, что лишится работы из-за того, что ей придется ухаживать за младенцем.

Когда муж подозреваемой вернулся домой, то он избил женщину, а после этого вызвал полицию. В данный момент, отмечает источник, ее обследуют на вменяемость.

Издание уточняет, что женщина работала в местном интернате для инвалидов и престарелых.