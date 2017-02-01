Фото: om-saratov.ru
Жительница села Благовещенка Кемеровской области сожгла новорожденного ребенка в печи, сообщает портал vse42 со ссылкой на СУ СКР по региону и очевидцев.
По словам односельчан подозреваемой в убийстве, 34-летняя женщина родила ребенка 27 января, когда ее супруг находился на рыбалке. Новорожденный стал четвертым ребенком в семье, отчего многодетная мать подумала, что не сможет его содержать. Также женщина испугалась, что лишится работы из-за того, что ей придется ухаживать за младенцем.
Когда муж подозреваемой вернулся домой, то он избил женщину, а после этого вызвал полицию. В данный момент, отмечает источник, ее обследуют на вменяемость.
Издание уточняет, что женщина работала в местном интернате для инвалидов и престарелых.
Комментарии
Можно говорить что угодно об этом кошмарном, не укладывающемся в голове случае, но на деле проблема вот она: "...мать сочла, что не сможет его содержать. Кроме того, жительница села опасалась, что лишится работы из-за необходимости ухода за младенцем." Вот об этом стоит задумываться в первую очередь.
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Мать троих детей в Мариинском районе Кузбасса родила четвёртого и сожгла в печи, сообщило в среду СУ СКР по Кемеровской области.
«В январе 2017 года женщина, не вставая на учёт в женскую консультацию по беременности, без обращения к специалистам в бане родила доношенного ребенка. После чего она завернула новорождённого в плёнку и сожгла его в печи», — говорится в сообщении.
Муж подозреваемой, с которым они воспитывали троих детей, знал о том, что сделала его жена, этого ребёнка он тоже не хотел.
О произошедшем узнал участковый полицейский. Прибывшая на место следственная группа нашла в печи останки младенца.
Возбуждено дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка», санкции которой предусматривают до пяти лет заключения.
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Почему вселенная таким дает детей, и в то же время туева хуча пар, притом в основном с интеллектом гораздо выше среднего не могут никак завести ребенка... Ну просто по той или иной причине не получается.....Короче природа заинтересована в размножении дэбилов.
Хорошее правительство стоит у руля такой сильной страны.
Можно говорить что угодно об этом кошмарном, не укладывающемся в голове случае, но на деле проблема вот она: "...мать сочла, что не сможет его содержать. Кроме того, жительница села опасалась, что лишится работы из-за необходимости ухода за младенцем." Вот об этом стоит задумываться в первую очередь.
Это вы про,то что государство еще больше должно помогать многодетным!!! Тут на лицо безответственность,слабоумие и невменяемость! Им нужно помочь в одном-стерилизовать! Все!!!!! Чтобы не плодили себе подобных!!!!