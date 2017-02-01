Практически все пенсионеры Алтайского края получили единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Амител" в краевом отделении ПФР, единовременная выплата профинансирована в полном объеме на сумму 3,7 млрд рублей.

"Выплата завершена. 99,3 % от общего числа алтайских пенсионеров, имеющих право на эту выплату, доставили на дом или перечислили на счет 5000 рублей", – уточнила заместитель управляющего ОПФР по Алтайскому краю Тамара Загнетина.

По ее словам, оставшимся 0,7% пенсионерам деньги не выплачены только потому, что, возможно, в период визита почтальона человека не было дома.

"Такие пенсионеры непременно получат единовременную выплату в следующий доставочный период, который начнется с 3 февраля", – добавила специалист.

Тамара Загнетина также уточнила, что единовременную выплату можно было получить через все доставочные организации, включая "Почту России", Сбербанк и другие кредитные и почтовые организации по выбору пенсионеров.

Отметим, что первые деньги зачислили пенсионерам через кредитные организации 11 января, на два дня раньше старта выплатной кампании. В намеченные сроки 5000 рублей доставили на дом пенсионерам края через Почту России.