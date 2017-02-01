Алтайская таможня совместно с Россельхознадзором и погранотрядами в 2016 году пресекла 73 попытки ввоза запрещенных товаров. Их общий вес превысил 350 тонн. Зачастую санкционные товары пытались ввезти в Россию с территории Казахстана.
"Как правило, на эти товары нет должным образом оформленных документов. Много идет переупаковки. Например, итальянские часы могут завуалировать под казахстанские", – сообщил начальник Алтайской таможни Сергей Беседин.
В итоге было уничтожено около 26 тонн запрещенных товаров. В основном задерживались такие санкционные товары, как фрукты, овощи, мясо и сыр. В ходе пресс-конференции была затронута и проблема утилизации продуктов питания. Неоднократно со стороны обычных граждан высказывались призывы отдавать эту провизию голодным. Например, в детские дома, лицам без определенного места жительства или малоимущим. Глава Алтайской таможни пояснил, что такие меры запрещены, по закону возможна только утилизация санкционной продукции.
Кроме этого, проблема еще заключается и в том, что чаще всего в Алтайский край пытаются ввезти запрещенные продукты питания. В большинстве случаев это скоропортящиеся товары. Зачастую их просто негде складировать. А без обязательной экспертизы и сертификации их употребление в пищу недопустимо.
Кстати, были случаи, когда специалисты Алтайской таможни выявляли несоответствие товара и сопроводительных документов. Но далеко не всегда удается доказать факт, что товар санкционный. В этом случае он отправляется назад в Казахстан. В 2016 году в соседнюю республику вернули 189 тонн таких товаров.
Комментарии
и 7,5 кг киви
всего ввезли 350т, под бульдозер бросили 26т, 189т развернули назад... Куда дели еще 135т?
16:21 зайчик унес
вот откуда мне знакомый пармезан привозил за пол цены
Шалат труба сожрал!
Кому то хоть от этого счастие наступило?
Паша,да только врачам,которым,таких,как ты реанимировать опосля кушанья этой отравы не пришлось!
- гость - 1 февраля 2017 г. 17:42 Щаз вовкиным друзьям препоны уберут и ты сам в первых рядах будешь хрумкать эту отраву!))
ЛЮДЯМ ЕСТЬ НЕ НА ЧТО ЧТОБЫ КУПИТЬ ПРОДУКТЫ-ВАС БЫ В БЛОКАДУ В ЛЕНИНГРАД-МОЖЕТ ПОНЯЛИ ТОГДА ЧТО ТАКОЕ ГОЛОД