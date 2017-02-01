Алтайская таможня совместно с Россельхознадзором и погранотрядами в 2016 году пресекла 73 попытки ввоза запрещенных товаров. Их общий вес превысил 350 тонн. Зачастую санкционные товары пытались ввезти в Россию с территории Казахстана.

"Как правило, на эти товары нет должным образом оформленных документов. Много идет переупаковки. Например, итальянские часы могут завуалировать под казахстанские", – сообщил начальник Алтайской таможни Сергей Беседин.

В итоге было уничтожено около 26 тонн запрещенных товаров. В основном задерживались такие санкционные товары, как фрукты, овощи, мясо и сыр. В ходе пресс-конференции была затронута и проблема утилизации продуктов питания. Неоднократно со стороны обычных граждан высказывались призывы отдавать эту провизию голодным. Например, в детские дома, лицам без определенного места жительства или малоимущим. Глава Алтайской таможни пояснил, что такие меры запрещены, по закону возможна только утилизация санкционной продукции.

Кроме этого, проблема еще заключается и в том, что чаще всего в Алтайский край пытаются ввезти запрещенные продукты питания. В большинстве случаев это скоропортящиеся товары. Зачастую их просто негде складировать. А без обязательной экспертизы и сертификации их употребление в пищу недопустимо.

Кстати, были случаи, когда специалисты Алтайской таможни выявляли несоответствие товара и сопроводительных документов. Но далеко не всегда удается доказать факт, что товар санкционный. В этом случае он отправляется назад в Казахстан. В 2016 году в соседнюю республику вернули 189 тонн таких товаров.