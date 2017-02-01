Четверг, 2 Февраль, 14:25

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,31
€ 65,03
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
38см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Уголовное дело Андрея АрестоваВизит главы МЧС на Алтай Паводок на Алтае – 2017
Новости

Компания Google собирается судиться с россиянином из-за буквы "G"

, ИА "Амител"
Попов владеет сайтом, адрес которого практически не отличается от домена поисковика

Фото: gk-press.if.ua

Компания Google обратилась в арбитражный суд с жалобой на россиянина Виталия Попова, который владеет доменом ɢoogle.com. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Vice Motherboard.

Адрес сайта россиянина отличается от домена поисковика Google лишь одним символом: он использовал Unicode-символ 0262 — буква "ɢ" вместо "G". В компании полагают, что Попов использует фальшивый адрес Google для того, чтобы рассылать спам, собирать личные данные пользователей и распространять вредоносное программное обеспечение.

Россиянин же называет обвинения компании ложью и не намерен расставаться с доменом. По его словам, нет ни одного факта, который бы указывал на рассылку рекламных сообщений, идентифицирующихся как спам в соответствии с позицией официальных лиц в США. "Ни единого доказательства", — подчеркнул Попов.

В компании отказались комментировать судебное разбирательство до его завершения.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

1.02.2017 16:59
- гость -

фу-у-у-у... я уж думал весь сыр-бор из-за Точки "G"...

0  0
1.02.2017 17:05
- гость -

теперь пусть в самом справедливом суде это объяснит

0  0
1.02.2017 17:39
- гость -

Google компания не мелкая. Кто им мешал сразу скупить всё от googl.com до гугл.рф? Для такой компании это сущие копейки.

0  0
1.02.2017 17:44
- гость -

здравый смысл им помешал

0  0
1.02.2017 17:58
- гость -

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) наложил штраф на Россию за содержание подсудимых в металлической клетке в зале суда. Решение опубликовано на сайте.

Трое россиян подали иск в ЕСПЧ, так как, по их мнению, содержание в клетках во время рассмотрения их уголовных дел противоречит их гражданским правам. Дела в отношении истцов, не связанных друг с другом, рассматривались российскими судами в период с 2011 года по 2014 год.

ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили статью 3 Европейской конвенции по правам человека.

Суд постановил выплатить потерпевшим компенсацию за моральный ущерб в размере от €3000 до €7500, а также возместить судебные издержки.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
14:14
Память защитников Сталинграда почтили в Барнауле. Фото 0
14:09
ГУ МВД ведет проверку в Новоалтайске после задержания полицейского 1
13:50
Легковушка и фургон столкнулись на трамвайных путях в Барнауле. Фото 0
13:36
Трамп назвал разговор с премьером Австралии худшим за день 0
13:23
Порошенко заявил, что больше всех хочет отмены антироссийских санкций 3
13:14
Главный полисмен-антикоррупционер Новоалтайска задержан за взятку 15
13:04
Сатира и любовь к людям: чем так интересен спектакль МТА "Чертова закуска"? 0
12:58
Вагоны с углем сошли с путей в Свердловской области 0
12:35
Прямые полеты из Барнаула в Красноярск возобновляют со 2 февраля 1
12:27
"Самое разрушительное оружие" Гитлера выставили на аукцион в США 3
12:16
Олег Торубаров открыл в Чечне мемориал памяти погибших правоохранителей 0
12:08
Алтайские полицейские задержали молодого вора автомобильных аккумуляторов 3
11:53
Тело 12-летней девочки подняли из шахты в Новокузнецке 3
11:44
Почти половина учащихся алтайских автошкол не сдают экзамен с первого раза 36
11:33
Порошенко хочет провести референдум по вступлению Украины в НАТО 9
11:23
Подготовку к 100-летию легендарного Михаила Калашникова начали на Алтае 0
11:14
Уголовное дело завели по факту гибели восьми человек в ДТП в Новой Москве 0
11:07
Кого из россиян не пустят на "Евровидение" в Киеве? 8
11:00
Новые возможности сувенирного бизнеса 0
10:52
Обрушение трех пятиэтажек произошло на востоке Китая 0
10:43
Еще один депутат вышел из фракции "Справедливая Россия" в Алтайском Заксе 11
10:37
Британский парламент поддержал законопроект о Brexit во втором чтении 0
10:21
БГЭС: нежилые помещения в многоэтажках должны перейти на прямой расчет 11
10:16
iPhone 7 Plus резко подешевел в России – СМИ 10
10:06
Банкам в РФ могут запретить взимать с должников больше половины зарплаты 29
09:53
Игра Pokemon Go заработала миллиард долларов за семь месяцев 3
09:34
Движение по переулку Радищева в Барнауле перекрыли на полтора месяца 0
09:22
Россия ввела режим пограничной зоны в приграничных с Белоруссией регионах 8
09:15
Ночной пожар в жилом доме произошел в Белокурихе 0
09:09
Около 100 лицензий отозвали на алтайском рынке пассажирских перевозок 3
09:00
ЖК "Изумрудный" проходит аккредитацию у ведущих банков 0
08:57
Надежда Савченко назвала Петра Порошенко врагом народа – СМИ 8
08:43
Жителей Барнаула ждут восьмибалльные пробки утром 2 февраля 0
08:43
Школьников в Алтайском крае оденут в новую светоотражающую форму 10
08:30
Как пользоваться интернетом месяц бесплатно? 0
08:25
Grand Оптика предлагает оптимально решить проблему плохого зрения 5
08:24
ФК "Райо Вальекано" отказался от аренды украинца из-за обвинений в нацизме 3
07:56
Барнаульцы просят организовать новый разворот на улице Малахова 38
07:46
Алтайский депутат Шумихин ушел от "Справедливой России" к "Единой России" 31
07:37
Суда на воздушных подушках доставят в Алтайский край для борьбы с паводком 3
07:14
Тепло или холодно? Медвежонок Осип предсказал, какая будет весна на Алтае 7
07:04
"Голос монстра" и "Звонки": главные премьеры недели в кинотеатрах 0
06:45
Коттедж с выходом к озеру продают в Барнауле за 8,45 миллиона рублей. Фото 24
06:23
Кровавые шоу и секс с роботами: как 2017 год представляли в кино? 0
06:01
Наедине со льдом Оби: будни барнаульских рыбаков. Фоторепортаж 9
05:08
Потепление в Алтайском крае принесло с собой снег и сильный ветер 0
03:07
Для борьбы с паводком на Алтай доставят современную технику – министр МЧС 0
00:07
Джеймс Кэмерон начнет снимать второй "Аватар" уже летом 2017 года 0
23:08
Американский планетолог назвал сроки столкновения Луны и Земли 8
22:50
Десять штормовых предупреждений было передано по Алтаю за два зимних месяца 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.