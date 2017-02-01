Фото: gk-press.if.ua
Компания Google обратилась в арбитражный суд с жалобой на россиянина Виталия Попова, который владеет доменом ɢoogle.com. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Vice Motherboard.
Адрес сайта россиянина отличается от домена поисковика Google лишь одним символом: он использовал Unicode-символ 0262 — буква "ɢ" вместо "G". В компании полагают, что Попов использует фальшивый адрес Google для того, чтобы рассылать спам, собирать личные данные пользователей и распространять вредоносное программное обеспечение.
Россиянин же называет обвинения компании ложью и не намерен расставаться с доменом. По его словам, нет ни одного факта, который бы указывал на рассылку рекламных сообщений, идентифицирующихся как спам в соответствии с позицией официальных лиц в США. "Ни единого доказательства", — подчеркнул Попов.
В компании отказались комментировать судебное разбирательство до его завершения.
Комментарии
фу-у-у-у... я уж думал весь сыр-бор из-за Точки "G"...
теперь пусть в самом справедливом суде это объяснит
Google компания не мелкая. Кто им мешал сразу скупить всё от googl.com до гугл.рф? Для такой компании это сущие копейки.
здравый смысл им помешал
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) наложил штраф на Россию за содержание подсудимых в металлической клетке в зале суда. Решение опубликовано на сайте.
Трое россиян подали иск в ЕСПЧ, так как, по их мнению, содержание в клетках во время рассмотрения их уголовных дел противоречит их гражданским правам. Дела в отношении истцов, не связанных друг с другом, рассматривались российскими судами в период с 2011 года по 2014 год.
ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили статью 3 Европейской конвенции по правам человека.
Суд постановил выплатить потерпевшим компенсацию за моральный ущерб в размере от €3000 до €7500, а также возместить судебные издержки.