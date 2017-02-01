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Компания Google собирается судиться с россиянином из-за буквы "G"

, ИА "Амител"
Попов владеет сайтом, адрес которого практически не отличается от домена поисковика

Фото: gk-press.if.ua

Компания Google обратилась в арбитражный суд с жалобой на россиянина Виталия Попова, который владеет доменом ɢoogle.com. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Vice Motherboard.

Адрес сайта россиянина отличается от домена поисковика Google лишь одним символом: он использовал Unicode-символ 0262 — буква "ɢ" вместо "G". В компании полагают, что Попов использует фальшивый адрес Google для того, чтобы рассылать спам, собирать личные данные пользователей и распространять вредоносное программное обеспечение.

Россиянин же называет обвинения компании ложью и не намерен расставаться с доменом. По его словам, нет ни одного факта, который бы указывал на рассылку рекламных сообщений, идентифицирующихся как спам в соответствии с позицией официальных лиц в США. "Ни единого доказательства", — подчеркнул Попов.

В компании отказались комментировать судебное разбирательство до его завершения.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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