Фото: avito.ru
Коттедж площадью 230 квадратных метров на участке 7,5 соток продают в барнаульском поселке Лебяжье за 7,5 миллионов рублей.
"Продается отличный двухэтажный коттедж. Первый этаж – кирпич, второй – брус. Отделан утеплителем и сайдингом", – говорится в объявлении на сайте Avito.ru.
На участке находится плодоносящий сад, имеется большой розарий. Также есть банный комплекс с комнатой отдыха, бассейн, теплица.
На первом этаже дома расположены прихожая с гардеробной, санузел с душевой кабиной-ванной, просторная гостиная с действующим камином и кухня. При этом в разделительную перегородку вставлен аквариум с золотой рыбкой и сомом.
На втором этаже находится кабинет, три спальни и санузел.
"Ремонт в доме выполнен из дорогих качественных материалов. В доме остается почти вся мебель в связи с переездом в другой край. Поселок находится рядом с сосновым бором, воздух чистейший, тишина", – добавляет автор объявления.
Комментарии
товарищи, а что за архитектурное излишество в углу справа от аквариума? на него ещё угол ковра задран. странная конструкция, там поди урны с прахом хранятся.
надо брать, тем более, что пять тыщ выплатили
да я такой же за ляма 4 построю за пол года, дорого имхо!
ох уж эти олигархи , все только усложняют , много в доме можно было сделать иначе, а так сплошные нагромаждения...
армяне поехали домой?
углы комнаты закруглили, а ковер прямоугольный положили 230 квадратов и такая теснота...