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Местонахождение пропавшей без вести жительницы поселка Катунь устанавливают правоохранители в Алтайском крае.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, Елена Алексеевна Караман ушла из дома 19 декабря прошлого года около 10 часов утра, и до сих пор о ней ничего не известно.

В связи с исчезновением женщины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Приметы пропавшей: на вид 26-28 лет, рост около 155 сантиметров, полного телосложения, лицо овальное бледное, глаза серые, волос волнистый длиной до плеч, крашеный в светлый тон.

Женщина была одета в черную куртку, синюю футболку, черные джинсы, белые носки.

Всем гражданам, что либо знающим о местонахождении Елены Караман, необходимо обратиться по телефонам: 8 (38577) 2-04-84, 8 (38537) 2-04-14, 8 (38537) 22-2-43, 8 (38537) 21-3-44, 8 (38537) 22-2-38, 02 или 102.