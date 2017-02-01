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Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Центробанка РФ.

Уточняется, что на банкноте номиналом 200 рублей разместят символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на купюре в 2000 рублей – такие знаменитые места Дальнего Востока, как мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.

Совет директоров ЦБ РФ принял решение по итогам всероссийского конкурса. Новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей поступят в обращение в конце текущего года, заявляла ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Напомним, осенью минувшего года в прямом эфире телеканала "Россия 1" по итогам голосования за символы новых банкнот объявили, что выиграли достопримечательности Дальнего Востока и Севастополя.

Аргументом для выбора такого варианта для многих стала в том числе песня группы "Мумий Тролль" "Владивосток 2000". Это подчеркивала сама Набиуллина, пишет агентство.