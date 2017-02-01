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Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Центробанка РФ.
Уточняется, что на банкноте номиналом 200 рублей разместят символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на купюре в 2000 рублей – такие знаменитые места Дальнего Востока, как мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.
Совет директоров ЦБ РФ принял решение по итогам всероссийского конкурса. Новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей поступят в обращение в конце текущего года, заявляла ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Напомним, осенью минувшего года в прямом эфире телеканала "Россия 1" по итогам голосования за символы новых банкнот объявили, что выиграли достопримечательности Дальнего Востока и Севастополя.
Аргументом для выбора такого варианта для многих стала в том числе песня группы "Мумий Тролль" "Владивосток 2000". Это подчеркивала сама Набиуллина, пишет агентство.
Комментарии
Жаль, лучше бы, как в песне - Владивосток 2000.
ыть 1 февраля 2017 г. 17:39 Жаль, лучше бы, как в песне - Владивосток 2000. ---- Точно))) а не это распильное позорище "Восточный"
"распильное позорище "Восточный"" Это чтобы человек держащий в руках этот кусок бумаги сразу понял с чем имеет дело.
так владивосток и победил. курите чтоли?
что на банкноте номиналом 200 рублей разместят символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический
Рамзан будет против, поэтому вид с Херсонеса изменят на Гудермес.
Придётся Набиуллиной перед Кадыровым извиняться, что ни Дербент, ни Нарын-Кала, ни Грозный не выбраны, как этого он хотел...
Вид на Владивосток, как напоминание о преступной путинской расточительности - безлюдный остров Русский с никому не нужным мостом.
1.02.2017 17:51 - гость - безлюдный остров Русский с никому не нужным мостом. ***************************************************************************** Ну ты бы хоть "погуглил" что-ли перед тем как ересь писать... Безлюдный остров с населением 5500 человек, морским институтом, санаторием, не считая нескольких воинских частей (42 ОБрСпН(боевые пловцы), школа мичманов, учебка поваров(коков) для ПВ ВМФ и др.). К тому же на форуме новостей Владивостока жители просят вернуть наравне с мостом паромную переправу, т.к. летом мост не справляется с потоком машин отдыхающих.