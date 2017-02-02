Знаменитые режиссеры неоднократно в своих картинах показывали мир будущего. Однако не всегда оно было таким уж далеким, как в "Матрице", "Стар Треке" или "Планете обезьян". Мы решили вспомнить, как кинематографисты представляли себе 2017 год. В наш список попали такие ленты, как "Бегущий человек", "Обливион" и даже "Гарри Поттер".

"Бегущий человек" (1987)

Знаменитая лента с Арнольдом Шварценеггером предсказывала 2017 год не таким уж идеальным. По сюжету, США разделены на несколько военных зон, где существует свой авторитарный режим. В таком жестоком обществе становится популярным кровавое шоу "Бегущий человек", действие которого происходит на останках старого Лос-Анджелеса, разрушенного землетрясением 1997 года. Заключенным (большинство из которых невиновны) дается шанс получить свободу и пройти несколько уровней, если их не убьют специальные охотники. Стивен Кинг еще в конце 80-х годов прошлого века предсказал, что на телевидении будут пользоваться популярностью реалити-шоу, а само общество будет очень жестоким. Возможно, на фоне новостей о строительстве стены в США на границе с Мексикой этот фильм становится не таким уж фантастическим и несбывшимся.

"Гарри Поттер. Дары смерти" (2011)

Мало кто помнит, что события седьмой книги Роулинг заканчиваются в 2017 году. Взрослый Гарри Поттер провожает своих детей с платформы 9¾ Лондонского вокзала на учебу в Хогвартс. Судя по сцене, показанной в фильме Дэвида Йейтса 2011 года, в старой матушке Англии ничего не поменялось.

"Черри" (1987)

В фильме будущее имеет максимально апокалиптический сценарий. Страны в состоянии войны, а само человечество испытывает нехватку природных ресурсов. Однако в 2017 году люди не выходят из дома и пользуются компьютерами. Чтобы познакомиться с женщинами, сильному полу приходится заключать специальные соглашения. Поэтому девушек мужчинам заменяют специальные роботы, которые охотно занимаются с ними сексом. Главный герой в картине "Черри" не хочет искусственной любви. Впрочем, для тех, кто не видел фильм, мы не будем раскрывать его сюжет.

"Не называй меня малышкой" (1996)

США после Второй мировой войны превратились в страну, где правит фашистский режим. В стране бушует гражданская война. Директорат Конгресса установил тиранию. Все города находятся на военном положении, кроме Стил-Харбора, остающегося последним островком независимости. С тиранией Директората борется Сопротивление, в котором когда-то состояла главная героиня в исполнении Памелы Андерсон. Она берет в руки оружие, и начинается жестокий боевик. Опять же, учитывая избрание Трампа, картина не кажется уж такой глупой.

"Обливион" (2013)

Замечательный научно-фантастический фильм с Томом Крузом в главной роли. По сюжету, в 2017 году на Землю нападают инопланетяне. В результате атаки разрушена Луна, что привело к многочисленным цунами и землетрясениям. Почти все население Земли было уничтожено, но оставшаяся часть переселилась на специальную базу, а для добычи ресурсов на нашей планете осталось лишь несколько специальных инженеров.

"Терминатор. Генезис" (2015)

События сразу двух "Терминаторов" разворачиваются в наши дни. В четвертой части "Да придет спаситель" с Кристианом Бейлом мир разрушен после ядерной катастрофы, а люди находятся в плену у компании "Скайнет". В пятой ленте — "Генезис" — события вновь приобретают новое развитие из-за временной петли. "Скайнет" активизирует специальное приложение "Кибердайн Системс", которое может захватить власть над всеми операционными системами в мире.