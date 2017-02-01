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Центральные темы, которые обсудят в среду, 1 февраля, в Барнауле губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава МЧС России Владимир Пучков, назвали в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе визита федерального министра на Алтай в краевой столице пройдет выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии и комиссии Алтайского края по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности.

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"В ходе мероприятия рассмотрят ряд вопросов организации деятельности спасательных формирований. Будет представлена информация о взаимодействии органов управления и сил Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при неблагоприятных погодных условиях на автодорогах Алтайского края", – уточняют в правительстве.

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Кроме того, в ходе совещания будут рассмотрены вопросы прохождения отопительного сезона и профилактики ЧП, связанных со взрывом бытового газа.

Отдельно, как и ожидалось, Карлин и Пучков обсудят подготовку региона к паводку, который обещает быть очень непростым в этом году.