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Неизвестные хакеры взломали сайт с результатами школьных экзаменов, одновременно использующийся для набора выпускников в вузы и профессиональные училища Бразилии. Ряд абитуриентов с самыми высокими баллами по итогам обучения в средней школе злоумышленники записали на курсы производства кашасы — местной тростниковой водки, пишет ТАСС со ссылкой на газету Globo.

Издание пишет, что такой случай произошел с 23-летней Терезой Гайозу, претендовавшей на поступление на факультет медицины. Спустя день после подачи заявки через интернет девушка, которая получила одну из самых высоких оценок за сочинение, с удивлением выяснила, что она записана на изучение технологии производства кашасы в Северном федеральном институте штата Минас-Жерайс. Аналогичный инцидент произошел с 19-летней Даниэлой Готтарди, тоже собиравшейся изучать медицины. После того, как систему взломали, она обнаружила, что записана на курс производства кашасы и на философский факультет одного из вузов в бразильской глубинке.

Девушка отметила, что у нее сначала не получилось войти в систему, чтобы убедиться, что все в порядке. В первое время Готтарди думала, что сайт перегружен, а позже увидела, что ее пароль изменен. После создания нового она смогла открыть страницу и увидела, что основным выбором у нее стало производство кашасы, а вторым вариантом — изучение философии на северо-востоке страны.

Пока девушка пыталась все исправить, срок подачи заявок истек. Выпускница подчеркнула, что власти отказались оказать ей помощь. Еще несколько абитуриентов отметили, что обратились в полицию, однако у них не приняли заявление.

В минобразования Бразилии данные о взломе не подтвердили, однако заверили, что по факту произошедшего начата проверка. Агентство добавляет, что в бразильском сегменте сети появился хэштег #ResolveMEC. Вставляя его в свои записи в соцсетях, жертвы хакеров, чьи заявки на поступление в вузы изменили, обращаются к министерству с просьбой решить проблему.