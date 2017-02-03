Ограждение, которое администрация Барнаула возводила возле 120-й школы, чтобы ликвидировать несанкционированную парковку, барнаульцы превратили в зону "личных" парковок.

О ситуации ИА "Амител" сообщил читатель.

Напомним, осенью 2015 года родители школьников пожаловались в администрацию, что водители устроили несанкционированную парковку около школы №120 на улице Солнечная Поляна и подвергают детей опасности. При этом автомобили ставят и на тротуаре, и на газоне. В результате администрация установила ограждение возле школы протяженностью 120 метров. Также на месте несанкционированной парковки высадили молодые березы.

Как видно на фотографиях, присланных в редакцию ИА "Амител" , ограждение не слишком помогло справиться с недобросовестными водителями. Уже этой осенью часть столбиков была вырвана, молодые деревца сломаны. А затем чересчур предприимчивые горожане и вовсе стали использовать ограждение в личных целях, используя его как забор для "личного парковочного места".

На фотографии внизу вы можете видеть, как это было после вмешательства администрации. Вверху на слайдере фотографии того, как это стало.

ИА "Амител" направило письмо читателя в администрацию Барнаула. Надеемся, в скором времени около школы будет наведен порядок.