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Барнаульцы превратили в личные "гаражи" ограждение против автохамов. Фото

, ИА "Амител"
Слишком предприимчивые барнаульцы превратили ограждение от несанкционированной парковки в забор для личного машино-места

Ограждение, которое администрация Барнаула возводила возле 120-й школы, чтобы ликвидировать несанкционированную парковку, барнаульцы превратили в зону "личных" парковок.

О ситуации ИА "Амител" сообщил читатель.
Напомним, осенью 2015 года родители школьников пожаловались в администрацию, что водители устроили несанкционированную парковку около школы №120 на улице Солнечная Поляна и подвергают детей опасности. При этом автомобили ставят и на тротуаре, и на газоне. В результате администрация установила ограждение возле школы протяженностью 120 метров. Также на месте несанкционированной парковки высадили молодые березы.

Как видно на фотографиях, присланных в редакцию ИА "Амител" , ограждение не слишком помогло справиться с недобросовестными водителями. Уже этой осенью часть столбиков была вырвана, молодые деревца сломаны. А затем чересчур предприимчивые горожане и вовсе стали использовать ограждение в личных целях, используя его как забор для "личного парковочного места". 

На фотографии внизу вы можете видеть, как это было после вмешательства администрации. Вверху на слайдере фотографии того, как это стало.

ИА "Амител" направило письмо читателя в администрацию Барнаула. Надеемся, в скором времени около школы будет наведен порядок.


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Комментарии

3.02.2017 07:40
финт

власть вам виновата, да? правильно Булгаков писал.

0  0
3.02.2017 07:46
223

Свято место пусто не бывает. Скотство со стороны администрации загородить такой большой участок при острой нехватке парковочных мест. Всё правильно простые люди сделали.

0  0
3.02.2017 07:46
- гость -

А чем помешали машины возле закрытого забора? Проезжая часть свободней будет для тех же "скорых" и "пожарных" машин.

0  0
3.02.2017 07:48
- гость -

Зачем двойной забор на фотке?

0  0
3.02.2017 07:49
- гость -

Очень культурно, в чем вопрос?

0  0
3.02.2017 07:53
- гость -

широкий тротуар, ничего страшного что часть его обустроить под парковку

0  0
3.02.2017 07:56
- гость -

Ну так в чем же дело. Машины есть, у машин есть номера. Составить административный протокол и выписать штраф. И так каждый день.

0  0
3.02.2017 07:58
- гость -

быдляки.... сжэчь эти жоповозки надо а хозям пальцы переломать

0  0
3.02.2017 07:58
- гость -

Запретить парковки во дворах! Только для посадки и высадки пассажиров. Запретить иметь автомобили без оплаченного парковочного места или гаража.

Правда для этого нужно увеличить благосостояние граждан, для чего нужно развивать экономику, создавать новые высокооплачиваемые рабочие места и т. д. А кому?

В-общем, пусть всё остается, как было

0  0
3.02.2017 08:31
- гость -

Оснований для штрафов нет, т.к. нет газона. Все очень культурно, некоторые дворы могут позавидовать цивилизованному решению

0  0
3.02.2017 08:32
ыть

Ну парковка еще ладно - машины то куда-то надо ставить, плохо то, что некоторые чудаки на букву М, считающие себя лучше других, из общего хотят сделать свое личное парковочное место.

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