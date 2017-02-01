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"Отменили ПДД?!" - водитель о беспределе на перекрестке Ленина и Матросова

, ИА "Амител"
Горожанка обратилась с "криком души" к пользователям социальных сетей

Иллюстрация: yandex.ru/maps

Жительница Барнаула Любовь Снигирева возмущена тем, как ведут себя некоторые водители на перекресте проспекта Ленина и улицы Матросова, нарушая правила дорожного движения.

Свой "крик души" она опубликовала в паблике Barnaul 22. "Накипело. На Ленина – Матросова постоянная проблема "умных" водителей, поворачивающих со среднего ряда. Куда смотрят ДПС? Из-за этого на перекрестке постоянно собирается пробка. У нас что, ПДД отменили? Автобусники постоянно кричат, что угла поворота им не хватает. Ложь полнейшая, когда за светофором стоит ГАИ, им всем всего хватает, только толку-то?" – сетует горожанка.

Девушка предполагает, что установка камеры, вероятно, могла бы изменить ситуацию к лучшему. "Раз до водителей не доходит, то, может, уже ДПС работать начнет? Надоело каждый вечер из-за умников в огромных пробках стоять", – резюмирует жительница краевой столицы.

Другие горожане уже начали активно обсуждать данный пост. Кто-то уверен, что камеры не помогут и необходимо избавляться от троллейбусов, которые серьезно усложняют на данном участке дорожную ситуацию.

"Прямо проезжайте, на Аносова поворачивайте, так быстрей, чем стоять и ждать. Там всегда так было, возможно, и будет", – советуют другие водители.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.02.2017 17:42
- гость -

"Отменили ПДД?!" Давно уже отменили. Если некому наказывать, то зачем соблюдать?

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1.02.2017 17:45
- гость -

Только жесточайшие, запредельные по своему размеру штрафы заставят автобыдляк соблюдать ПДД!

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1.02.2017 17:50
Гонец из Пензы

Боян!!! недавно за руль села штоль? пол города ездит по принципу "каждый сам за себя и срал я на всех остальных"

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1.02.2017 17:52
Гонец из Пензы

я кстати тоже на аносова разворачиваюсь, чтоб не "накипело"

0  0
1.02.2017 19:22
Sergant of Russia

Я конечно могу ошибаться, но по-моему там есть знак 5.15.1 "Направление движения по полосам" и на том знаке левый ряд - только налево, средний ряд - прямо и налево, правый ряд - только прямо....

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1.02.2017 20:24
bds22

вообще тем, кто поворачивает налево, те, кто нарушают, поворачивая из среднего ряда налево, практически не мешают. они мешают тем, кто хочет проехать прямо, перекрывая средний ряд. поэтому лучше всего для проезда прямо занимать правый ряд

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1.02.2017 20:46
VIK

Езди на троллейбусе и мнение твое поменяется на обратное-толпа должна ждать одну ворону!!

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2.02.2017 08:06
- гость -

1.02.2017 20:24 bds22

... лучше всего для проезда прямо занимать правый ряд

Ай, как остроумно! Правый ряд как правило после перекрестка до отказа забит автобусниками! Плюс ко всему эти самые автобусники уже давно привыкли занимать 2 ряда.

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2.02.2017 08:07
- гость -

1.02.2017 20:46 VIK

Езди на троллейбусе и мнение твое поменяется...

Ходи пешком, умник, может мозги проветришь! ... если они конечно есть!

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2.02.2017 08:24
- гость -

Sergant of Russia, не тупи. Нет там никакого знака. Поворот только с левого

0  0
2.02.2017 08:27
- гость -

bds22, сам-то понял что сказал. Они не мешают, но мешают. Они создают провбку на Ленинском, вот в чем дело.

0  0
2.02.2017 08:29
- гость -

И не только на Ленина-Матросова. На профинтерна половина ослов поворачивают на Калинина направо с левого ряда, подрезая тех, кто движется прямо по правому ряду. Да и на многих других перекрестках такая же история.

0  0
2.02.2017 08:57
elvira_mailru

1.02.2017 20:24 bds22 у вас не верная информация, со среднего ряда можно только прямо

0  0
2.02.2017 09:28
- гость -

"Отменили ПДД?!" Давно уже отменили. Если некому наказывать, то зачем соблюдать? - согласен на все сто! Пока не будет неотвратимого наказания - этот бардак будет продолжаться! По поводу знаков с полосами: При повороте с Ленина на Матросова - знака нет, поворот только с левой полосы. Места там хватает для нормальных водителей для трех паровозов. При повороте с Матросова на Ленина - действительно весит знак 5.15.1. Но речь то сейчас не об этом!

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2.02.2017 09:50
-=SP=-

Проблема пробки не исчезнет, даже если все будут соблюдать пдд. Слишком много поворачивающих на матросова. Потому что с моста съезжают всего лишь в 2 полосы и одна будет битком. Тут нужно проблему решать кардинально. Поворот на матросова только для общественного транспорта. А вот на аносова есть секция светофора при повороте с ленина налево в сторону центра, в это время нет другого движения по перекрестку. Вот и вставить сюда секцию светофора соевого ряда только поворот налево по стрелке.

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2.02.2017 10:09
- гость -

РЕЧЬ НЕ О КАМЕРЕ ИЛИ О ПЛОХИХ ВОДИТЕЛЕЙ. РЕЧЬ О БЕСПОЛЕЗНОСТИ ДПС!

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2.02.2017 10:46
- гость -

Это уже было, но кому-то сильно не нравилось!

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