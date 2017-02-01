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Жительница Барнаула Любовь Снигирева возмущена тем, как ведут себя некоторые водители на перекресте проспекта Ленина и улицы Матросова, нарушая правила дорожного движения.

Свой "крик души" она опубликовала в паблике Barnaul 22. "Накипело. На Ленина – Матросова постоянная проблема "умных" водителей, поворачивающих со среднего ряда. Куда смотрят ДПС? Из-за этого на перекрестке постоянно собирается пробка. У нас что, ПДД отменили? Автобусники постоянно кричат, что угла поворота им не хватает. Ложь полнейшая, когда за светофором стоит ГАИ, им всем всего хватает, только толку-то?" – сетует горожанка.

Девушка предполагает, что установка камеры, вероятно, могла бы изменить ситуацию к лучшему. "Раз до водителей не доходит, то, может, уже ДПС работать начнет? Надоело каждый вечер из-за умников в огромных пробках стоять", – резюмирует жительница краевой столицы.

Другие горожане уже начали активно обсуждать данный пост. Кто-то уверен, что камеры не помогут и необходимо избавляться от троллейбусов, которые серьезно усложняют на данном участке дорожную ситуацию.

"Прямо проезжайте, на Аносова поворачивайте, так быстрей, чем стоять и ждать. Там всегда так было, возможно, и будет", – советуют другие водители.