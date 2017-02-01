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Жительница Барнаула Любовь Снигирева возмущена тем, как ведут себя некоторые водители на перекресте проспекта Ленина и улицы Матросова, нарушая правила дорожного движения.
Свой "крик души" она опубликовала в паблике Barnaul 22. "Накипело. На Ленина — Матросова постоянная проблема "умных" водителей, поворачивающих со среднего ряда. Куда смотрят ДПС? Из-за этого на перекрестке постоянно собирается пробка. У нас что ПДД отменили? Автобусники постоянно кричат, что угла поворота им не хватает, ложь полнейшая, когда за светофором стоит ГАИ им всем всего хватает, только толку-то?", — сетует горожанка.
Девушка предполагает, что установка камеры, вероятно, могла бы изменить ситуацию к лучшему. "Раз до водителей не доходит, то может уже ДПС работать начнет? Надоело каждый вечер из-за умников в огромных пробках стоять..", — резюмирует жительница краевой столицы.
Другие горожане уже начали активно обсуждать данный пост. Кто-то уверен, что камеры не помогут и необходимо избавляться от троллейбусов, которые серьезно усложняют на данном участке дорожную ситуацию.
"Прямо проезжайте, на Аносова поворачивайте ,так быстрей ,чем стоять и ждать. Там всегда так было,возможно и будет", — советуют другие водители.
Комментарии
"Отменили ПДД?!" Давно уже отменили. Если некому наказывать, то зачем соблюдать?
Только жесточайшие, запредельные по своему размеру штрафы заставят автобыдляк соблюдать ПДД!
Боян!!! недавно за руль села штоль? пол города ездит по принципу "каждый сам за себя и срал я на всех остальных"
я кстати тоже на аносова разворачиваюсь, чтоб не "накипело"