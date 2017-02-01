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Соглашение о сотрудничестве подписали правительство Алтайского края и Сбербанк, сообщили 1 февраля в пресс-аппарате региональных властей.
В правительстве указывают, что документ преследует цель, направленную на развитие региона и обеспечение жителей края и юрлиц высококачественными банковскими услугами.
В числе направлений сотрудничества — развитие программ кредитования малого и среднего бизнеса, развитие жилищного строительства и ипотечного кредитования, а также реализация инвестиционных проектов.
Комментарии
Это в сбере-то "высококачественные" банковские услуги??????????? Не смешите мои тапочки......
Нужно-ли напоминать.что сбер позакрывал в целях оптимизации свои отделения в селах.а где оставил-то на укороченной неделе и неполном рабочем дне-видимо это тоже входит в соглашение!!! Очень круто начинает наше правительство ..
Уж во всяком случае там где есть Сбер, других банков в этих деревнях и подавно не увидишь. Спасибо, что вообще работают в нашей глуши, где нет порой ни дорог ни даже сотовой связи.
Serna - б...сосы