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Соглашение о сотрудничестве подписали правительство Алтайского края и Сбербанк, сообщили 1 февраля в пресс-аппарате региональных властей.

В правительстве указывают, что документ преследует цель, направленную на развитие региона и обеспечение жителей края и юрлиц высококачественными банковскими услугами.

В числе направлений сотрудничества — развитие программ кредитования малого и среднего бизнеса, развитие жилищного строительства и ипотечного кредитования, а также реализация инвестиционных проектов.