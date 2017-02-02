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Алтайский депутат Шумихин ушел от "Справедливой России" к "Единой России"

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Депутат АКЗС покинул фракцию "СР" по собственному желанию

Фото предоставлено ИА &amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Амител&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; Павлом Шумихиным

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Павел Шумихин написал заявление о выходе из фракции "Справедливая Россия". Такие слухи ходили давно, и вот депутат подтвердил корреспонденту ИА "Амител" , что 1 февраля вышел из состава фракции.

"На самом деле я не оппозиционер, мне чужда политическая борьба и занятие критиканством", – вот как он объяснил причину ухода от "СР".

По нашей информации, он уже к следующей сессии (конец февраля) будет в составе фракции "Единая Россия".

Вот как прокомментировал ИА "Амител" это событие глава фракции "СР" Александр Молотов

"Сожалений особых у нас нет – и партия, и Шумихин получили то, чего хотели. Мы показали, что "ЕР" можно побеждать и на одномандатных округах, а Павел получил вожделенный мандат. Нам теперь даже проще, поскольку во фракции остались только проверенные люди, в отношении которых мы абсолютно уверены, знаем, что они разделяют партийную идеологию, всегда проголосуют в соответствии с партийной дисциплиной и всецело поддержат партию и её руководство. А вот красивая история Шумихина как человека, победившего сына Локтева, если он войдёт в "ЕР", а не останется независимым депутатом, как он меня заверял, на этом закончится – он растворится в серой массе и потеряет свою индивидуальность".

Он добавил, что именно в "Справедливой России" "Единая Россия" чувствует угрозу. 

"Пока мы открыто говорим о диалоге и конструктиве, поддерживаем бюджет и отчёт губернатора, они за нашей спиной ведут сепаратные переговоры с нашими депутатами, пытаясь выбить их одного за другим", – подчеркнул Молотов. На вопрос, писал ли заявление о выходе из фракции второй одномандатник – Алексей Найден, он не ответил. 

Заведующий хирургическим отделением барнаульской поликлиники № 14 Павел Шумихин стал депутатом совсем недавно. За последние полгода им он был даже дважды. В июне 2016 года по решению партии он стал депутатом Барнаульской городской думы от партии "СР", после того как из БГД ушел Дмитрий Аганов.

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На выборы в АКЗС (состоялись 18 сентября 2016 года) он также выдвигался от партии, но по одномандатному округу № 20 (Барнаул). И победил.

Во фракции "Справедливая Россия" в АКЗС теперь осталось семь депутатов.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.02.2017 08:04
гость

поближе к кормушечке?

0  0
2.02.2017 08:04
- гость -

В.И. Ленин называл таких политическими толерантами.

0  0
2.02.2017 08:14
финт

в "Справедливой России" "Единая Россия" чувствует угрозу

либо Россия будет единой, либо справедливой? грустненько.

0  0
2.02.2017 08:17
Serg 1

2.02.2017 08:04 - гость -

в свете недавних разговоров в высших эшелонах власти, надо говорить политические социально ответственные)))

0  0
2.02.2017 08:30
- гость -

Ничего личного, чисто бизнес.

0  0
2.02.2017 08:32
- гость -

Не быть России ни единой, ни справедливой...

0  0
2.02.2017 08:35
МариНочка

гость - 2 февраля 2017 г. 08:32

Россия была и будет!

0  0
2.02.2017 08:42
- гость -

МариНочка 2 февраля 2017 г. 08:35 Кто ж спорит? Россия конечно будет, но не единая, не справедливая.

0  0
2.02.2017 08:43
- гость -

Вот блин,знала бы, не голосовала бы за него. Как можно идти в депутаты, если чужда политическая борьба?

0  0
2.02.2017 08:43
foxpro2.6

"Власть у нас хоть говенненькая но зато своя" (с) да мариночка

0  0
2.02.2017 08:45
- гость -

Даже проститутки идут к более богатому клиенту, а тут целый депутат!

0  0
2.02.2017 08:46
- гость -

В стане жуликов и воров пополнение?

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