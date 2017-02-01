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Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин лично участвовал в подготовке операции правоохранителей по задержанию главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По данным двух неназванных источников агентства, Сечин самостоятельно договаривался с Улюкаевым о вечерней встрече в офисе "Роснефти" и присутствовал при передаче главе министерства крупной суммы денег.

Источники Reuters не стали раскрывать свои имена, сославшись на то, что у них нет полномочий обсуждать "дело Улюкаева" публично, а само агентство еще не подтвердило их заявления. Следственный комитет на соответствующий запрос не ответил.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев отказался комментировать текущие расследования РБК, ответив, что это является прерогативой правоохранителей.

Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев также еще не ответил на запрос РБК.

Напомним, министра экономического развития задержали 15 ноября в офисе "Роснефти", когда он, по данным СК, получал взятку в размере двух миллионов долларов. Средства являлись платой за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой "Роснефть" купила госпакет акций "Башнефти". По данному факту возбудили уголовное дело, а самого министра поместили под домашний арест. Президент РФ Владимир Путин отправил Улюкаева в отставку в связи "с утратой доверия". При этом бывший министр свою вину не признает.