Жители нового района Барнаула просят ГИБДД и администрацию города организовать новый разворот на улице Малахова. В редакцию ИА "Амител" обратился от имени горожан читатель Александр. По его словам, жители микрорайона за кардиологическим центром испытывают трудности с подъездом к домам, и он просит решить этот вопрос.
"За кардиологическим центром построили новый жилой квартал, однако подъехать к нему возможно только путем разворота на перекрестке Малахова и П. Сухова. Учитывая загруженность данного участка дороги, вечерние многочасовые пробки, просим организовать новый разворот до этого перекрестка, значительно снизив тем самым интенсивность движения на нем", – пишет Александр.
ИА "Амител" ждет экспертного пояснения от ГИБДД города с разъяснением о возможности организации данного разворота.
Комментарии
Попова/А.Петрова "кольцо" пора делать тоже.
Писала в комитет по дорожному хозяйству, с этой же проблемой. Ответили, что в зимнее время, трамваи, которые движутся на подъем, пойдут " юзом", если будут останавливаться. И все)
а на грудь вам не попИсать? чтобы морем пахло
соединяйте Гущина с Коммунистической и с Юрина заезжайте
А разве в зиму трамваи не переодевают в шипованые колеса?
> Попова/А.Петрова "кольцо" пора делать тоже.
А на всех кольцах ставить светофоры работающие в часы пик.
По обе стороны от перекрёстка Сухэ-Батора давно пора сделать развороты и запретить на перекрёстке поворот налево с Малахова с обеих сторон.
Про рельсы на уровне асфальта с нашим бюджетом можно не заикаться
P.S.: И убрать развороты напротив выездов со дворов! Скоты одолели поперёк трёх полос влазить и залазить. P.P.S.: Даже гаишники наши не гнушаются поворачивать налево под знак "Разворот".
Единственный участок Малахова, где нет пробок. Сделайте там разворот, и встанет там все, как около Сухэ Батора. Заодно встанет кольцо на Юрина Малахова и прилегающая Юрина в обе стороны, которая и так там загружена.