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Международный олимпийский комитет (МОК) лишил серебра Олимпиады 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4 на 400 метров из-за положительной допинг-пробы бегуньи Антонины Кривошапки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

В пробе легкоатлетки нашли запрещенное вещество туринабол. В заявлении МОК сказано, что результат россиянок, а также соответствующие дипломы и необходимые медали аннулируют. Кроме Кривошапки в российскую команду входили Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх, а также бежавшие в полуфинале Анастасия Капачинская и Наталья Назарова.

Также в ходе перепроверки проб с ОИ-2012 МОК нашел запрещенную субстанцию в пробе метательницы молота из РФ Веры Ганеевой.

Агентство отмечает, что перепроверка Олимпийских игр 2008 года в Пекине привела к лишению российской сборной 13 наград. Ранее отмечалось, что по итогам двух волн перепроверок МОК выявил запрещенные вещества у 98 спортсменов, которые выступали на Олимпиаде 2008 года (порядка 60 положительных проб) и 2012-го (38). При этом подчеркивалось, что по итогам второй волны положительный результат дали тесты 23 медалистов Игр.

Всего для повторного анализа отобрали 1243 допинг-пробы с Олимпиады в Пекине и Лондоне 2008 и 2012 года соответственно.