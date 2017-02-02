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Потепление, пришедшее в Алтайский край после периода морозной и ясной погоды, принесло с собой снег и ветер.

"На большей части территории снег, в южных районах метель, на дорогах гололедица", – говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра на четверг, 2 февраля.

Днем по краю -2…-7 градусов, местами в северо-западных районах до -12 градусов. Ветер южный, 5-10 метров в секунду с усилением по югу до 15 метров.

В краевой столице временами снег, на дорогах гололедица. Днем в Барнауле -4…-6 градусов. Ветер южный, до 10 метров в секунду.