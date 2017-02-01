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Полицейские освободили 13-летнюю девочку в Омске, которую взяли в заложники, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, инцидент произошел в среду, 1 февраля. В частный дом, где находилась школьница и ее бабушка, ворвался неизвестный. Пожилая женщина смогла выбежать на улицу, а девочку мужчина захватил в заложники. Злоумышленник угрожал ей ножом и требовал передать ему наркотики, пишет агентство. ТАСС добавляет, что в полицию позвонила сама девочка около 10:00 (по московскому времени), сообщив, что в дом проник посторонний.

Волк отметила, что злоумышленника удалось обезвредить в результате совместных действий полицейских и бойцов Росгвардии. Девочка была успешно освобождена.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где выяснилось, что задержанным оказался 41-летний омич, ранее судимый за совершение имущественных преступлений.

По факту захвата заложника с применением оружия возбуждено уголовное дело, добавляет агентство со ссылкой на СУ СКР по области.

Полное видео с задержанием можно посмотреть здесь.