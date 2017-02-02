Фото: avito.ru

Коттедж площадью 132 квадратных метра на участке 17,5 соток продают в барнаульском селе Лебяжье за 8,45 миллиона рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, дом находится на улице Озерной, 56, в тихом и живописном месте.

"Сделан из кирпича, очень теплый. Два этажа, три спальных комнаты на втором этаже, кухня и гостиная с камином на первом. Из окон дома открывается прекрасный вид на озеро и вечерние закаты", – отмечает продавец.

Участок огорожен металлическим забором, выходит прямо к озеру. Имеется два гаража, баня и площадка для барбекю.

