Фото: avito.ru
Коттедж площадью 132 квадратных метра на участке 17,5 соток продают в барнаульском селе Лебяжье за 8,45 миллиона рублей.
Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, дом находится на улице Озерной, 56, в тихом и живописном месте.
"Сделан из кирпича, очень теплый. Два этажа, три спальных комнаты на втором этаже, кухня и гостиная с камином на первом. Из окон дома открывается прекрасный вид на озеро и вечерние закаты", – отмечает продавец.
Участок огорожен металлическим забором, выходит прямо к озеру. Имеется два гаража, баня и площадка для барбекю.
Комментарии
Продают по причине надоевших комаров всё тёплое время года ?
по причине опасного соседства с краевой псих больницей
с комарами сейчас дела обстоят проще раз брызнул цефоксом участок и месяц загорай
и псих больницы здесь не когда не было и рядом 100 км
фуууу у хозяина по пьяни руки чешутся? почему скамейка на участке сломанная стоит? или какую наркоманы с Южного сперли такая и стоит?
Это один из тех участков, по которому должен проходить водоотводный ров, но при строительстве его засыпали? Тогда понятна причина продажи такого прекрасного дома...
что-то внутри как в кино десят негритят!!! все темно и страшно,а что за "дворец" рядом на участке?
Подорожало деревенское жилье...
Как у бабушки в деревне. А вот кровать и зеркало резные - зачетные.
Зачем так много икон? А для чего деньги на грязном столе?
денюшка на столе просто умилительно
А для чего деньги на грязном столе? чаевые...хих
мне не нравится сочетание деревянный панелей на стенах и подшитых пластиком потолков
забор
а на столе там двадцать рублей бумажками лежит да? дайте одну десяточку на память
стол покоцаный. дом больше на сарай или склад похож. квадратная кирпичная коробка. короче не айс))
паводка боятся, наверное
село Лебяжье село оно и в Африке село, больше дярёвня
скамейка спи жена
Грунтовые воды на штык лопаты там... Вот и продают, т.к. надоела плесень и т.п.
Обычный дом, давно требующий ремонта, 3,5 ляма-предел, а местонахождение, да они его не продадут вообще.
Боже мой! прям декларации к фильму ужасов....особенно страшно в комнате с резной кроватью и зеркалом!!!!!
Комнаты мрачные, потолок давит... окна квадратные так же указывают на низкие потолки. Даже если бы и были деньги, не купил бы... )))
Скока-скока миллионов они хотят за этот ужас? ПГМ детектед
да простят меня хозяева, ужасная безвкусица. А собак классный
А какаки в озеро сливают?