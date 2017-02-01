Фото: vk.com/barneos22
Авария с участием трех транспортных средств произошла на Красноармейском проспекте в Барнауле. Об этом сообщили подписчики сообщества Barnaul 22 "ВКонтакте".
Уточняется, что на остановке "Аграрный университет" столкнулись два автобуса и еще один автомобиль.
"Автобус врезался в автобус, ещё и машина врезалась в автобус", — написал свидетель происшествия.
В комментариях барнаульцы отметили, что на данном участке дороги сильный гололед, который и мог послужить причиной ДТП.
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