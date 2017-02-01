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Американский президент Дональд Трамп стал лидером в топ-10 самых упоминаемых персон в российской прессе за январь. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на данные "Системы комплексного анализа новостей " (СКАН), которая принадлежит "Интерфаксу".

Политическая и финансово-экономическая пресса ссылалась на республиканца свыше 202 тысяч раз. Владимир Путин, который разместился на второй позиции в рейтинге, получил более 147 тысяч ссылок. На третьем месте по частоте упоминаний в прессе России — экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама, а на четвертом — соперница 45-го американского лидера по предвыборной гонке Хиллари Клинтон.

В десятке самых интересовавших СМИ персон в первом месяце текущего года также оказались председатель правительства России Дмитрий Медведев, украинский глава Петр Порошенко, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, экс-президент Украины Виктор Янукович и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Подчеркивается, что система анализирует центральные и региональные СМИ, данные информационных агентств, отраслевых изданий, телеканалов и радиостанций, а также интернет-изданий. Всего в базе данных системы "Интерфакса" свыше 23,1 тысячи наименований источников. Каждый день в базу СКАН поступает более 240 тысяч публикаций.