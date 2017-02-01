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Планетолог Джейсон Барнс из американского Университета Айдахо спрогнозировал сроки возможного столкновения планеты Земля и ее спутника Луны. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Forbes.

По мнению эксперта, столкновение может произойти через 65 миллиардов лет. Прогноз ученого справедлив только в том случае, если к указанному времени систему Земля — Луна не поглотит Солнце.

Причиной возможного столкновения спутника и планеты будет замедление вращения последнего небесного тела вокруг своей оси. По разным данным, это может произойти через 50 миллиардов лет, когда Земля и Луна окажутся во взаимном спин-орбитальном резонансе. К тому времени период вращения земного спутника вокруг своей оси был бы равен 47 суткам.

Сейчас же Луна полностью оборачивается вокруг своей оси примерно за 27 суток и всегда повернута одной стороной к Земле. Последняя, между тем, вращается вокруг своей оси с периодом в сутки.

Издание отмечает, что сейчас Луна отдаляется от Голубой планеты со скоростью около четырех сантиметров в год. Также уточняется, что примерно через шесть миллиардов лет Солнце эволюционирует в красного гиганта, который поглотит Меркурий и Венеру. Многие ученые полагают, что к тому времени светило уничтожит и Землю.