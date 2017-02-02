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Наедине со льдом Оби: будни барнаульских рыбаков. Фоторепортаж

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru посетил палаточный городок любителей зимней рыбалки

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Зимняя рыбалка – увлечение не для всех, но из года в год обледеневшая Обь в Барнауле принимает на своем льду мужчин, готовых практически при любой погоде заниматься своим излюбленным делом.

Фотокорреспондент портала Amic.ru побывал в палаточном городке, который разбили посреди реки городские рыболовы, и зафиксировал на камеру, как проходят будни любителей зимней рыбалки.

Сами обитатели палаток рассказывают, что в выходные здесь собирается намного больше людей.

Пейзаж, который открывается с "рыбацкого городка", весьма неплох. Тут и новый мост, и вид на высотки жилкомплекса "Аквамарин", и буквы "БАРНАУЛ".

Кстати, рыбаки имеют возможность каждый день наблюдать за тем, как строится набережная Оби под Нагорным парком, ибо их пристанище расположено аккурат напротив этого объекта.


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