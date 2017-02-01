С начала зимы в Алтайском крае было передано 10 штормовых предупреждений, во время которых гражданам рекомендовали отказаться от поездок на дальние расстояния на личном транспорте. Об этом 1 февраля сообщил заместитель Министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Дмитрий Коровин, выступая на выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии и комиссии Алтайского края по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности. с участием министра МЧС РФ Владимира Пучкова.

Как передает с места события корреспондент ИА "Амител" , Коровин отметил, что этой зимой температуры воздуха в крае колебались от от +5 до -30. А порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Также замминистра отметил, что этой зимой в целом в крае выпало большое количество осадков. Для повышения безопасности дорожного движения в регионе 34 раза вводились временные ограничения движения для всех видов транспорта.

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Чтобы обеспечить население оперативной информацией, сообщения о состоянии проезда и введении временных ограничений движения транспорта по автодорогам размещается на сайтах Управления федеральных дорог, Управления региональных дорог. Участников дорожного движения также оповещают посредством СМИ и через "АСУ-Навигация Алтайский край".

Очисткой автомобильных дорог Алтайского края от снега занимаются 1138 ед. снегоочистительной техники и 4500 человек.

Несмотря на тяжелые погодные условия, в результате которых с 25 по 28 января на территории края был введен режим ЧС, службы региона реагировали своевременно, благодаря чему удалось не допустить социально-значимых последствий, подчеркнул Коровин.

Добавлю, совещание с министром проходит в палатке на площадке аэропорта Барнаула. Владимир Пучков прибыл в Алтайский край, чтобы обсудить в числе прочего и подготовку края к паводку, который обещает быть очень непростым в этом году.