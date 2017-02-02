Алтайские производители школьной и детской одежды в скором времени должны наладить производство аналогичных текстильных изделий, которые будут включать в себя светоотражающие элементы. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам работы по обеспечению безопасности дорожного движения за 2016 год сообщила замминистра образования и науки Алтайского края Марина Дюбенкова.
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Идеальная форма. В чем пойдут в школу дети политиков и простые ученики?Два года школьники Алтайского края носят форму. Считается, единый стиль положительно влияет на дисциплину и обходится дешевле для родителей. Школьная форма алтайских производителей безопасна для детей. Продукцию местных швейных фабрик выбирают обычные дети и дети политиков.3374 8
В течение всего года ведомство активно занималось популяризацией световозвращающих элементов. В государственной программе на приобретение браслетов, значков, брелоков и других элементов были заложены средства. В общей сложности в 2016 году ученикам начальной школы в регионе было роздано более 30 тысяч светоотражающих элементов.
"На практике мы поняли, что эти меры малоэффективны. Далеко не все дети пользуются этими элементами в повседневной жизни. Мы с родителями считаем, что новая мера будет способствовать развитию безопасности дорожного движения", – пояснила Дюбенкова.
Комментарии
Катафот лучше катафалка.
Ну да, на школьную форму они светоотражающие элементы пришьют. А ребенок будет зимой без верхней одежды дорогу переходить? Только в форме?
Учитывая, что верхнюю одежду одеваем с сентября и ходим до лета в ветровках (а то и летом), на ... козе баян?