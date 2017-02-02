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Почти 100 лицензий отозвали на алтайском рынке пассажирских перевозок

, ИА "Амител", Ирина Киселева
Многие перевозчики грубо нарушают режим труда и отдыха, не проводят ни медицинский, ни технический осмотр

Перевозчики в Алтайском крае лишились 93 лицензий в 2016 году. Об этом сообщил начальник межрегионального управления госавтодорожного надзора в сфере транспорта Александр Перепелица.

Чаще всего в регионе в ходе проверок выявляется такое нарушение, как несоблюдение режима труда и отдыха водителей. Нередко водители не проходят ни предрейсовый, ни послерейсовый осмотр. Напомним, что перед каждой поездкой пассажирский транспорт должен проверяться на техническую исправность. Но и об этом требовании многие перевозчики решают "забыть". Также госавтодорожным надзором в Алтайском крае выявлялись в минувшем году неоднократные нарушения правил перевозки пассажиров и грузов.

Всего за год ведомством было проведено 890 проверок предприятий и организаций, осуществляющих перевозку на автотранспорте, и 628 рейдов на линии. Выявлено 1878 нарушений, выдано 361 предписание, составлено 1150 административных протоколов. А в 339 случаях материалы были переданы в суд.

К сожалению, не все нарушения удается выявить заранее. Некоторые из них приводят к авариям. Всего в прошлом году с участием пассажирского лицензированного автотранспорта произошло 122 ДТП. В них ранения получили 164 человека, еще двое погибли.

"Такие аварии — это не более 4% от общего количества ДТП, которые происходят в Алтайском крае за год. Но происшествия с пассажирским транспортом всегда резонансные, так как отличаются большим количеством пострадавших", – пояснил Перепелица.

По информации ГИБДД, общее количество ДТП по вине автобусов увеличилось в 2016 году на 6,5%. Если в 2015 году таких аварий было зафиксировано 139, то в 2016 году — уже 148.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.02.2017 09:49
- гость -

Устраняют конкурентов.

0  0
2.02.2017 09:54
- гость -

- гость - 2 февраля 2017 г. 09:49

А я вот наивно полагаю, что для большей безопасности при перевозке пассажиров и грузов

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