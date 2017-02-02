За прошедшие полтора года мы гадали на будущее, обращаясь за помощью к обезьяне, крысе, коту и даже тараканам. А в этот раз решили спросить, когда в Барнаул придет весна, у бурого медвежонка Осипа, которому недавно жители краевой столицы выбирали имя. Как настоящий сибиряк новосел барнаульского зоопарка "Лесная сказка" должен как никто другой чувствовать погоду, чтобы понимать, к чему готовиться – к продолжению холодов или к долгожданному наступлению скорой весны.
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Положившись на интуицию Осипа, мы загадали, что если мохнатый предсказатель выберет морковку, которая непосредственно связана с посадками, огородом и, соответственно, теплом, то температурный минус в Барнауле скоро сменится на плюс. Если же медвежонок предпочтет грушу, то зима еще не скоро нас покинет. Как закончился предсказательный эксперимент и чего ждать от погоды в ближайшее время, смотрите в нашем видеоролике.
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Комментарии
Нужно вместо метеорологов везде медведей поставить. Хотя сурки точнее.
Прикольно!!!! И Маша такая хорошенькая)
видео не кажет, скажите что выбрал? ))
Морковь выбрал же!)
Выбрал морковь, типа ранняя будет весна. Посмотрим)))
Лапусик такой Потискать бы его,пока маленький ещё!
ну медвежонок то знает!)))))