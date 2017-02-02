За прошедшие полтора года мы гадали на будущее, обращаясь за помощью к обезьяне, крысе, коту и даже тараканам. А в этот раз решили спросить, когда в Барнаул придет весна, у бурого медвежонка Осипа, которому недавно жители краевой столицы выбирали имя. Как настоящий сибиряк новосел барнаульского зоопарка "Лесная сказка" должен как никто другой чувствовать погоду, чтобы понимать, к чему готовиться – к продолжению холодов или к долгожданному наступлению скорой весны.

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Положившись на интуицию Осипа, мы загадали, что если мохнатый предсказатель выберет морковку, которая непосредственно связана с посадками, огородом и, соответственно, теплом, то температурный минус в Барнауле скоро сменится на плюс. Если же медвежонок предпочтет грушу, то зима еще не скоро нас покинет. Как закончился предсказательный эксперимент и чего ждать от погоды в ближайшее время, смотрите в нашем видеоролике.

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