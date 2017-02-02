Качество подготовки водителей в Алтайском крае на данный момент оставляет желать лучшего, об этом в ходе пресс-конференции по итогам работы за 2016 год сообщил начальник управления ГИБДД по Алтайскому краю Петр Богомолов.

Эту ситуацию не изменило даже ужесточение правил обучения в автошколах. Порядка 45-50% учеников барнаульских автошкол с первого раза не сдают экзамен. Кто-то заваливает теорию, кто-то не может осилить практику.

"У нас есть люди, которые сдали экзамен только с 18-го раза. Я оканчивал автошколу в 1981 году. И все знали, что пропуск занятий в автошколе автоматически закончится освобождением от учебы. Сегодня возможно свободное посещение, а ведь это влияет на качество знаний и в последующем на аварийность", – выразил свою точку зрения Богомолов.

Кстати, в 2016 году в Алтайском крае произошло 3199 дорожно-транспортных происшествий. Из них 10% случились по вине водителей, стаж которых не превышает трех лет.