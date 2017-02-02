Качество подготовки водителей в Алтайском крае на данный момент оставляет желать лучшего, об этом в ходе пресс-конференции по итогам работы за 2016 год сообщил начальник управления ГИБДД по Алтайскому краю Петр Богомолов.
Эту ситуацию не изменило даже ужесточение правил обучения в автошколах. Порядка 45-50% учеников барнаульских автошкол с первого раза не сдают экзамен. Кто-то заваливает теорию, кто-то не может осилить практику.
"У нас есть люди, которые сдали экзамен только с 18-го раза. Я оканчивал автошколу в 1981 году. И все знали, что пропуск занятий в автошколе автоматически закончится освобождением от учебы. Сегодня возможно свободное посещение, а ведь это влияет на качество знаний и в последующем на аварийность", – выразил свою точку зрения Богомолов.
Кстати, в 2016 году в Алтайском крае произошло 3199 дорожно-транспортных происшествий. Из них 10% случились по вине водителей, стаж которых не превышает трех лет.
Комментарии
очень интересная новость
Мало плохих учеников, много плохих учителей.
Порядка 10% аварий в Алтайском крае происходит из-за водителей-новичков
а 90% из-за матёрых опытных водителей? прелестно!!!
С первого, да ладно... Я училась в автошколе БиП, у нас несколько человек даже с пятого раза не могли сдать... потом связь потеряла с ними, не знаю в итоге сдали или нет... Преподование практики НИКАКОЕ, большую часть времени нас учили на автодроме ездить по кругу... так безопасней и без напрягов
а 90% из-за матёрых опытных водителей? прелестно!!!
что-то г-н Богомолов утрирует... 10% - это 10%, а сколько %% у нас новичков на дороге всего? то что у новичков дтп больше это понятно, только сравнивать надо объективно - учитывая тяжесть дтп и многое другое.
Пленный: "Мало плохих учеников, много плохих учителей." You are right. One year ago my friend went to auto school in Barnaul. He failed his driving test the first time he took it. The instructor suggested that he can get the driving license without exam for 300$. He got the license!
лет на 5 надо вообще выдачу новых прав закрыть
Моя жена в БЦВВМ училась. Теорию с первого раза сдала, а практику с четвертого. И то, пришлось толстенному гаишнику, который в машину на экзамене еле влез, взятку давать. Теперь езжу рядом по городу и учу. За что, ворчу, с тебя 25 тысяч в автошколе содрали? А она - "за то, что инструктор рядом катался и в телефон играл". Вот и обучение...
Англичанину: 300 баксов слишком дорого, все гаишники по 10 тыс. руб берут. Так что , наврал твой друг.
Специально валят. Морозят на улице. Создают очередь. Чтоб народ искал пути дать взятку и закончить с этим кошмаром.
и дают и берут, девочка не могла сдать, плюнула, заплатила и вуаля!
Виктору: про БЦВВМ подтверждаю, та еще шаражка.
Почти половина учащихся алтайских автошкол не сдают экзамен с первого раза --- очень хороший результат
- гость - 2 февраля 2017 г. 12:18
Специально валят. Морозят на улице. Создают очередь. Чтоб народ искал пути дать взятку и закончить с этим кошмаром ______________________
конечно специально валят. увидят знак Остановка запрещена - обязательно скажут что экзамен закончен - паркуйтесь ))) ибо для щелкающих хлебалом изобрели трамвай
Такая учеба значит, сдавала 15 лет назад, из группы только 2 перездавали...
2.02.2017 12:42 - гость -
сдавал 21 год назад. из группы на вождение всего 2 допустили)))
Автошкола БиП вообще не учит ездить по городу, инструкторы пьянствуют на автодроме. После обучения пригодилось только "Свидетельство об окончании автошколы", дальше частные занятия с инструктором и самостоятельная сдача в ГАИ. p.s. в ГАИ кстати не валят, нормально относятся. Главное не нервничать и ездить по правилам))). всем бобра!
Если ученик заинтересован, он не будет пропускать занятия, он будет сам читать ПДД и готовиться по билетам, я считаю, тем кто не сдал теорию, надо на 1 год запрещать пересдачу, т.к. теория это самое простое, и сдается она за 50 секунд.
- гость - 2 февраля 2017 г. 12:42 Такая учеба значит, сдавала 15 лет назад, из группы только 2 перездавали... --- а остальные 13 так и остались без прав)))
"пересдавали", кстати)
2.02.2017 12:54 - гость - "пересдавали", кстати)
садись, два
Чтобы горе-автошколы хорошо учили, нужно им штраф выставлять за каждую аварию после их обучения в течении 3х первых лет, а более 10 аварий дает право на закрытие такой школы.
а всяких Мар Багдасарян за неоплаченные 50 штрафов нужно прав лишать и за вождение без прав в тюрьму сажать
- гость - 2 февраля 2017 г. 13:03 2.02.2017 12:54 - гость - "пересдавали", кстати) садись, два --- ты д*бил
. 2 февраля 2017 г. 13:05 Чтобы горе-автошколы хорошо учили, нужно им штраф выставлять за каждую аварию после их обучения в течении 3х первых лет, а более 10 аварий дает право на закрытие такой школы. --- а еще лучше расстреливать инструкторов? глупости какие-то предлагаете
2.02.2017 13:09 - гость -
ты д*бил, сам такой, еще и юмора не понимаешь
2.02.2017 13:10 - гость - так уж и глупости?
Купил и не парюсь
Права получил 15лет назад, пока не решился за руль езжу в автобусе))
13:37 ваш ip записан
Парюсь без прав и женку хлещу веником на полном праве
Купил велик и не парюсь
Хожу пешком но дома моюсь
13:40 Контора пишет. И что? Была возможность вот и купил. Кто завидует гореть в аду будет, ибо грех
12.54 у тебя и русским плохо и с математикой. Какие 13, если езжу 15 лет после сдачи. Учись студент, всему учись заново!