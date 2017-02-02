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Новости

Почти половина учащихся алтайских автошкол не сдают экзамен с первого раза

, ИА "Амител"
Порядка 10% аварий в Алтайском крае происходит из-за водителей-новичков

Качество подготовки водителей в Алтайском крае на данный момент оставляет желать лучшего, об этом в ходе пресс-конференции по итогам работы за 2016 год сообщил начальник управления ГИБДД по Алтайскому краю Петр Богомолов.

Эту ситуацию не изменило даже ужесточение правил обучения в автошколах. Порядка 45-50% учеников барнаульских автошкол с первого раза не сдают экзамен. Кто-то заваливает теорию, кто-то не может осилить практику.

"У нас есть люди, которые сдали экзамен только с 18-го раза. Я оканчивал автошколу в 1981 году. И все знали, что пропуск занятий в автошколе автоматически закончится освобождением от учебы. Сегодня возможно свободное посещение, а ведь это влияет на качество знаний и в последующем на аварийность", – выразил свою точку зрения Богомолов.

Кстати, в 2016 году в Алтайском крае произошло 3199 дорожно-транспортных происшествий. Из них 10% случились по вине водителей, стаж которых не превышает трех лет.

 


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Комментарии

2.02.2017 11:46
гость

очень интересная новость

0  0
2.02.2017 11:50
Пленный

Мало плохих учеников, много плохих учителей.

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2.02.2017 11:50
Пироженка

Порядка 10% аварий в Алтайском крае происходит из-за водителей-новичков

а 90% из-за матёрых опытных водителей? прелестно!!!

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2.02.2017 11:52
гостья

С первого, да ладно... Я училась в автошколе БиП, у нас несколько человек даже с пятого раза не могли сдать... потом связь потеряла с ними, не знаю в итоге сдали или нет... Преподование практики НИКАКОЕ, большую часть времени нас учили на автодроме ездить по кругу... так безопасней и без напрягов

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2.02.2017 12:00
Кока-кольщик

а 90% из-за матёрых опытных водителей? прелестно!!!

0  0
2.02.2017 12:03
баба

что-то г-н Богомолов утрирует... 10% - это 10%, а сколько %% у нас новичков на дороге всего? то что у новичков дтп больше это понятно, только сравнивать надо объективно - учитывая тяжесть дтп и многое другое.

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2.02.2017 12:04
Exile

Пленный: "Мало плохих учеников, много плохих учителей." You are right. One year ago my friend went to auto school in Barnaul. He failed his driving test the first time he took it. The instructor suggested that he can get the driving license without exam for 300$. He got the license!

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2.02.2017 12:05
- гость -

лет на 5 надо вообще выдачу новых прав закрыть

0  0
2.02.2017 12:09
Виктор

Моя жена в БЦВВМ училась. Теорию с первого раза сдала, а практику с четвертого. И то, пришлось толстенному гаишнику, который в машину на экзамене еле влез, взятку давать. Теперь езжу рядом по городу и учу. За что, ворчу, с тебя 25 тысяч в автошколе содрали? А она - "за то, что инструктор рядом катался и в телефон играл". Вот и обучение...

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2.02.2017 12:15
гость

Англичанину: 300 баксов слишком дорого, все гаишники по 10 тыс. руб берут. Так что , наврал твой друг.

0  0
2.02.2017 12:18
- гость -

Специально валят. Морозят на улице. Создают очередь. Чтоб народ искал пути дать взятку и закончить с этим кошмаром.

0  0
2.02.2017 12:19
гость

и дают и берут, девочка не могла сдать, плюнула, заплатила и вуаля!

0  0
2.02.2017 12:28
- гость -

Виктору: про БЦВВМ подтверждаю, та еще шаражка.

0  0
2.02.2017 12:36
- гость -

Почти половина учащихся алтайских автошкол не сдают экзамен с первого раза --- очень хороший результат

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2.02.2017 12:42
ПлохойХорошийЗлой

- гость - 2 февраля 2017 г. 12:18

Специально валят. Морозят на улице. Создают очередь. Чтоб народ искал пути дать взятку и закончить с этим кошмаром ______________________

конечно специально валят. увидят знак Остановка запрещена - обязательно скажут что экзамен закончен - паркуйтесь ))) ибо для щелкающих хлебалом изобрели трамвай

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2.02.2017 12:42
- гость -

Такая учеба значит, сдавала 15 лет назад, из группы только 2 перездавали...

0  0
2.02.2017 12:44
- гость -

2.02.2017 12:42 - гость -

сдавал 21 год назад. из группы на вождение всего 2 допустили)))

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2.02.2017 12:48
Девушка

Автошкола БиП вообще не учит ездить по городу, инструкторы пьянствуют на автодроме. После обучения пригодилось только "Свидетельство об окончании автошколы", дальше частные занятия с инструктором и самостоятельная сдача в ГАИ. p.s. в ГАИ кстати не валят, нормально относятся. Главное не нервничать и ездить по правилам))). всем бобра!

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2.02.2017 12:49
- гость -

Если ученик заинтересован, он не будет пропускать занятия, он будет сам читать ПДД и готовиться по билетам, я считаю, тем кто не сдал теорию, надо на 1 год запрещать пересдачу, т.к. теория это самое простое, и сдается она за 50 секунд.

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2.02.2017 12:54
- гость -

- гость - 2 февраля 2017 г. 12:42 Такая учеба значит, сдавала 15 лет назад, из группы только 2 перездавали... --- а остальные 13 так и остались без прав)))

0  0
2.02.2017 12:54
- гость -

"пересдавали", кстати)

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2.02.2017 13:03
- гость -

2.02.2017 12:54 - гость - "пересдавали", кстати)

садись, два

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2.02.2017 13:05
.

Чтобы горе-автошколы хорошо учили, нужно им штраф выставлять за каждую аварию после их обучения в течении 3х первых лет, а более 10 аварий дает право на закрытие такой школы.

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2.02.2017 13:09
- гость -

а всяких Мар Багдасарян за неоплаченные 50 штрафов нужно прав лишать и за вождение без прав в тюрьму сажать

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2.02.2017 13:09
- гость -

- гость - 2 февраля 2017 г. 13:03 2.02.2017 12:54 - гость - "пересдавали", кстати) садись, два --- ты д*бил

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2.02.2017 13:10
- гость -

. 2 февраля 2017 г. 13:05 Чтобы горе-автошколы хорошо учили, нужно им штраф выставлять за каждую аварию после их обучения в течении 3х первых лет, а более 10 аварий дает право на закрытие такой школы. --- а еще лучше расстреливать инструкторов? глупости какие-то предлагаете

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