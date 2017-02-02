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Для борьбы с паводком на Алтай доставят современную технику - министр МЧС

, ИА "Амител"
Глава МЧС РФ пожелал жителям Алтайского края научиться оказывать помощь себе и окружающим

Фото ИА &quot;Амител&quot;

В Алтайском крае территориальная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций получит федеральную поддержку, Об этом договорились 1 февраля глава МЧС РФ Владимир Пучков и губернатор Алтайского края Александр Карлин.  Владимир Пучков сообщил журналистам, что будут усилены возможности группировки, которая реагирует на пожары, чрезвычайные ситуации, ДТП и оказывает помощь людям.

"Мы продолжаем программу внедрение новых пожарно-спасательных технологий, работу космического мониторинга и прогнозирования различных опасностей и угроз", — отметил министр. Также он сообщил, что во время заседания также были обсуждены  все текущие вопросы, среди которых подготовка к паводку.

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"Кроме того мы обсудили конкретную программу совместных действий по поставке сюда на оснащения и органов управления и отделений новой современной техники и экипировки", — добавил министр.

В свою очередь губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил, что в регионе к предстоящему паводку готовность достаточно высокая, тем не менее, к этому событию край начал готовиться задолго заранее.

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"С учетом очень тревожащей информации, которую нам дают специальные ведомства и эксперты, мы ускоряемся и по срокам и принимаем  дополнительные меры по консолидации и технических средств и людских ресурсов, чтобы минимизировать и по возможности предотвратить последствия паводка. Сделать все от нас зависящее, чтобы вред стихии Алтайскому краю был причинен минимальный", — сказал губернатор.

По словам Владимира Пучкова, важно, чтобы понимая уровень опасности, каждый бы выполнял правила безопасности, а также умел оказывал самопомощь и помощь людям, которые оказались в беде.

"Конечно, сейчас у нас впереди непростой период. И простые понятные, даже элементарные меры безопасности позволят защитить жизнь здоровье и себя и своих близких", — подчеркнул глава МЧС.

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