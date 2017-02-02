Фото: penza-post.ru

Автомобили встали в восьмибалльных пробках в Барнауле. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте, пересечении улицы Малахова и Власихинской, а также на перекрестке проспект Ленина – улица Северо-Западная. Там скорость движения не превышает 5-7 километров в час.

Также заторы образовались на пересечении улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом, улице Советской Армии, проспекте Строителей, улице Матросова и пересечении Павловского тракта с улицей Просторной.

Дорожную обстановку осложняют две аварии, произошедшие на улице Попова и Павловском тракте.