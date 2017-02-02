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Россия ввела режим пограничной зоны в приграничных с Белоруссией регионах

, ИА "Амител"
Решение приняли в целях создания необходимых условий охраны госграницы РФ

Фото: risovach.ru

ФСБ РФ создала пограничную зону на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказы ведомства, которые опубликовали на официальном портале правовой информации.

Подчеркивается, что данное решение принято для того, чтобы создать "необходимые условия охраны государственной границы России".

В документах отмечается, что региональные пограничные управления ФСБ должны установить места и время для въезда лиц и транспорта в пограничную зону и организовать установку предупреждающих знаков.

Приказы директора ФСБ Александра Бортникова датированы 29 декабря 2016 года и зарегистрированы в Минюсте РФ 26 января.

Агентство пишет, что ранее Белоруссия ввела безвизовый порядок въезда для граждан 80 государств, прибывающих в страну через аэропорт на срок не более пяти суток. Указ распространяется на 39 европейских стран, Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства. При этом между Москвой и Минском действует режим свободного передвижения, отчего иностранцы, которые прибыли без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть в РФ.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.02.2017 09:37
- гость -

Через белорусскую границу нескончаемым потоком поступает пармезан, моцарелла, хамон и фуа-гра. Через нее везут польские яблоки и французский рокфор. Пролезает вражеская горгонзола и твердые сыры с трюфелем. Камамбер и бюш де шевр пролазят. Оливки и паштет лихо обходят пограничников. Прошутто и немецкие колбаски нагло проникают в Россию. Мортаделла уже как дома в Италии на беларусско-российской границе себя чувствует. Бернские колбаски вместе с боквурстом так вообще страх потеряли. А черные трюфели и шампиньоны таможенников за людей не считают. Соус песто с боровиками настолько охамел, что даже этикетку перед границей не снимает. Оливковое масло вместе с маслом из виноградных косточек из Италии этикетками на русском языке щеголяют. А бальзамический уксус из Модены? Тот полностью распоясался. Дожили до того, что мусс из утиной печени уже даже за импортный деликатес не считается! Санкционный террин из кролика в красном вине в любом интернет-магазине России продается. А тарталетки, тарталетки с шоколадной начинкой каждый день ровным строем через границу шагают. За ними и фузилли и ризото ломанулись. Это все надо прекратить. Отечественный пальмовый сыр в шоке.

0  0
2.02.2017 09:47
Divergent

Смертные росияни должны вкушать исключительно дешовые заменители натуральной пищи, иначе доховитость и скрепы пошатнутся.

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2.02.2017 09:52
- гость -

Так что, скоро везде придеться кордоны ставить? Казахстан с 1 января ввёл безвизовый режим для граждан 48 государств, и не на 5 дней как Белоруссия, а на месяц. Только почему то это широко не прошло по СМИ, наверное не хотели шокировать народ.

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