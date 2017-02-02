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Движение ограничили по переулку Радищева в Барнауле со 2 февраля, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии отмечают, что перекрытие проезжей части организовано на участке от дома №28 до улицы Гоголя и от улицы Гоголя до Пушкина. Ограничение будет действовать до 20:00 15 марта.

Данная мера связана с проведением аварийно-восстановительных работ сети канализации.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанного участка и выбирать заранее маршруты объезда.