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Банкам в РФ могут запретить взимать с должников больше половины зарплаты

, ИА "Амител"
С новыми инициативами выступило правительство и Центробанк

Фото: webnode.ru

Финансовым организациям в России хотят запретить взыскивать с должников более половины заработной платы.

Как передает ТАСС со ссылкой на "Известия", правительство и Центробанк хотят выступить с инициативами по ограничению прав банков и микрофинансовых организаций на взыскание просроченной задолженности по потребительским кредитам.

Планируется, что будет установлен предельный уровень долговой нагрузки, не превышающий половину дохода заемщика. Ожидается, что данные предложения направят президенту России к 1 марта.

Впрочем, речь идет и об ограничениях для заемщиков. Так, если уровень долга человека превышает некий допустимый уровень, то новый кредит получить он не сможет.

Таким образом, по факту в России будет введен индикатор долговой нагрузки на граждан — так называемый DTI (debt-to-income).

Отмечается, что уже создана рабочая группа, занимающаяся разработкой критериев DTI. Публикация первого консультативного доклада планируется в первом полугодии.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

2.02.2017 10:08
Гость

Пускай еще запретят банкам списывать поступления на счет в счет погашения долга. Только по исполнительному листу.

0  0
2.02.2017 10:11
- гость -

Гость 2 февраля 2017 г. 10:08 Ну это совсем фантастика.

0  0
2.02.2017 10:14
2.02.2017 10:11 - гость -

Есть судебные решения о признании незаконных подобных действий банков (в частности Сбера).

0  0
2.02.2017 10:15
- гость -

Да, совсем одурели! Приставы бряк бумажку в банк без разбора! Все блокируют и не важно,нужны ли тебе эти деньги, нужно ли платить кредит и т.д! Бегай и доказывай,что не верблюд! А банк еще в течении 10 дней будет после отмены ареста твои деньги крутить будет!!!! И все законно!!!! И ты опять олень бесправный! Ну, государство же решило,что так проще и денег под собрать в бюджет.

0  0
2.02.2017 10:16
- гость -

02.2017 10:14 2.02.2017 10:11 - гость -

Есть судебные решения о признании незаконных подобных действий банков (в частности Сбера).

Куда жаловаться можно???

0  0
2.02.2017 10:19
- гость -

Мне.

0  0
2.02.2017 10:21
Гость

2.02.2017 10:16 - гость - В суд общей юрисдикции.

0  0
2.02.2017 10:21
- гость -

подтверждаю. жаловаца 10:19

0  0
2.02.2017 10:22
- гость -

2.02.2017 10:19 - гость -

Мне.

И будет им плохо?

0  0
2.02.2017 10:23
- гость -

И будет им плохо?

им будет отвратительно и мерзко

0  0
2.02.2017 10:26
- гость -

Финансовым организациям в России хотят запретить взыскивать с должников более половины заработной платы.

не понял - судебные приставы теперь идут лесом )

0  0
2.02.2017 10:28
- гость -

2.02.2017 10:23 - гость -

И будет им плохо?

им будет отвратительно и мерзко

Куда подъехать?)))) Жажду мести!!!)))))))Они меня обидели( И бесполезных дел добавили(

0  0
2.02.2017 10:32
- гость -

У знакомой банк по поручению приставов списал 30000 р штрафа за нетрезвого мужа (ехал поддатый в больницу в километре от дома по пустой проселочной дороге, остановили дпс), который скончался несколькими днями позже события. Человека нет, а штраф за вождение в нетрезвом состоянии живой. Вот где беспредел. А то что у вдовы дети, которых кормить надо, это приставам и банку пофигу

0  0
2.02.2017 10:34
- гость -

2.02.2017 10:32 - гость -

А как вы хотели? У капитализма нет человеческого лица.

0  0
2.02.2017 10:35
- гость -

точнее, он выезжал из садоводческого товарищества навстречу Скорой, которая не могла его найти.

0  0
2.02.2017 10:37
- гость -

если люди живут в садовом домике, это уже косвенно говорит о их благосостоянии, и для них 30000 это значительно более серьезная сумма, чем доя большинства из нас

0  0
2.02.2017 10:38
- гость -

вдова работала, зп перечисляли на карту сбербанка, две ее маленькие зарплаты списали подчистую в дени зачисления

0  0
2.02.2017 10:41
- гость -

- гость - 2 февраля 2017 г. 10:22 Мне. И будет им плохо?

А ты хочешь сделать им плохо или решить свою проблему?

0  0
2.02.2017 10:44
- гость -

- гость - 2 февраля 2017 г. 10:37

А пить вообще правильно, если нет здоровья? А если бы детишек придавил в таком состоянии?

ЗЫ Каждый думает исключительно за свою попу, в этом и беда...

0  0
2.02.2017 10:45
- гость -

почему у нее то списали, штраф не ей??

0  0
2.02.2017 10:46
- гость -

потому что сказка

0  0
2.02.2017 10:47
- гость -

там если покопать выяснится, что карточка мужа была и зп тоже.

0  0
2.02.2017 10:49
- гость -

запросто. говорю же сказка

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2.02.2017 10:52
ПлохойХорошийЗлой

"Банкам в РФ могут запретить взимать с должников больше половины зарплаты"

надеюсь той зарплаты, которую указывают заемщики при получении кредита ? )))

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2.02.2017 11:11
Rogue Stray

А списали потому, что по закону долги НАСЛЕДУЮТСЯ, Т.е. если вы должны банку и, не дай бог, приберётесь, то платить будут ваши родственники.

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2.02.2017 11:15
- гость -

ПлохойХорошийЗлой 2 февраля 2017 г. 10:52 надеюсь той зарплаты, которую указывают заемщики при получении кредита ? )))

Может лучше официальной белой? А за ту про которую вы говорите пусть ответит работодатель выдавший справку 2НДФЛ.

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2.02.2017 11:16
ПлохойХорошийЗлой

Rogue Stray, где это долги наследуются ? Только с имуществом, которое может быть обременено...

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2.02.2017 11:28
ПлохойХорошийЗлой

- гость - 2 февраля 2017 г. 11:15, т.е. заемщик обманывает банк введя в заблуждение по поводу своих финансовых возможностей, а виноваты все кроме него ?

З.Ы. накажи пару работодателей и большинство останутся без справок. И останется дорога из относительно нормального банка в микрозаймовую организацию))) Как-то так

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