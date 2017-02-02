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iPhone 7 Plus резко подешевел в России – СМИ

, ИА "Амител"
Смартфон компании Apple стал стоить почти на 30% меньше, отмечают эксперты

Фото: actualapple.com

Цены на смартфоны Apple продолжают падать в России. Так, "большой" флагман iPhone 7 Plus подешевел на 30% с момента появления в продаже, пишет "Российская газета" со ссылкой на Hi-tech Mail.ru.

Отмечается, что на старте продаж ритейлеры требовали за 32-гигабайтную версию свежего смартфона модели Plus около 68 тысяч рублей. Сейчас же многие продавцы установили цены на устройство ниже 50 тысяч рублей. Выходит, что с конца сентября смартфон потерял в цене около 30%, добавляет газета.

Подчеркивается, что многие продавцы, которые предлагают iPhone 7 Plus по низкой цене, заявляют о наличии сертификации РСТ/ЕАС. Тем не менее при покупке устройства рекомендуется самостоятельно убедиться в ее наличии, иначе можно лишиться фирменной гарантии Apple.

Life пишет, что американская компания снизила стоимость своей продукции в России в связи с укреплением курса рубля.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.02.2017 10:22
Filin

жалкие 50 тыщ, какой дешман.

0  0
2.02.2017 10:26
- гость -

пусть нищеброды его покупают

0  0
2.02.2017 10:27
- гость -

Сейчас рубль в угоду российскому экспортно ориентированному бизнесу уронят и цены выправятся.

0  0
2.02.2017 10:59
- гость -

За 10ку даже даром не нужен!

0  0
2.02.2017 11:07
- гость -

Ну, про "10ку" дурачок написал. Есть упертые, покупают за 60 тыр. Есть другие упертые - даром ненать.

0  0
2.02.2017 11:32
- гость -

В пределах 15тыс можно рассматривать и если важен только стиль ведь он полный кастрат.

0  0
2.02.2017 11:42
- гость -

За 10ку даже даром не нужен! _______________________

Перевод. "за десятку даже бесплатно не возьму" Жертва ЕГЭ?

0  0
2.02.2017 11:43
Митя

Цена айфони от силы 17000, и то из за операционки, железо и качество материалов полный отстой, его покупают только из за понтов, поэтому у адекватного человека это муть вы не увидите

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